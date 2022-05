Bộ công an công bố đề thi tham khảo đánh giá trong tuyển sinh Đại học năm 2022

Mới đây, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh Đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân ký Quyết định số 3365/QĐ-BCĐ ban hành Đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an sử dụng trong tuyển sinh Đại học Công an nhân dân năm 2022.

Về mặt kết cấu, đề thi tham khảo đánh giá tuyển sinh đại học chính quy Công an nhân dân được chia làm 2 phần gồm trắc nghiệm và tự luận, tổng điểm của bài thi là 100 điểm, trong đó phần trắc nghiệm tối đa 60 điểm và phần tự luận tối đa 40 điểm.

Đề thi sẽ có 4 mã đề, thí sinh chọn 1 trong 4 mã đề để dự thi. Đề thi minh họa được công bố cũng có 4 mã đề để tham khảo gồm:

- CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán).

Chi tiết: MÃ BÀI THI CA1.pdf

- CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn).

Chi Tiết: MÃ BÀI THI CA2.pdf

- CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán).

Chi tiết: MÃ BÀI THI CA3.pdf

- CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn).

Chi tiết: MÃ ĐỀ THI CA4.pdf