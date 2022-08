Bộ Công an gặp mặt văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống CAND

Chiều 12-8, Bộ Công an tổ chức gặp mặt văn nghệ sĩ, báo chí nhân dịp 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19 -8 -1945 – 19 - 8 - 2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19 - 8 - 2005 – 19 - 8 - 2022).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của giới văn nghệ sĩ, báo chí trong việc xây dựng hình ảnh lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân; giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sĩ…

Báo chí đã góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, tham gia giám sát các hoạt động, công tác của lực lượng khi kịp thời phát hiện, phản ánh những hạn chế của cán bộ, chiến sĩ, từ đó giúp lãnh đạo công an các cấp kịp thời xử lý, chấn chỉnh, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: “Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, báo chí đặc sắc, chất lượng cao, kết tinh của sáng tạo, mồ hôi, công sức của các văn nghệ sĩ, báo chí đã góp phần tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, giúp nhân dân thêm hiểu, tin yêu lực lượng Công an nhân dân.

Những tác phẩm của giới văn nghệ sĩ, báo chí cũng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an phấn đấu, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân”.

Cũng nhân dịp này, Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương, bằng khen tặng văn nghệ sĩ, nhà báo tiêu biểu có đóng góp tích cực vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.