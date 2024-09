Bộ Công an phát công điện khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra 08/09/2024 22:07

(PLO)- Bộ Công an vừa có công điện về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Ngày 8-9, Bộ Công an có công điện gửi công an các đơn vị, địa phương về việc khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 và mưa lũ gây ra.

Công điện nêu rõ, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác ứng phó khẩn cấp với bão số 3 và mưa lũ, trong đó tập trung ưu tiên công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và nhà nước.

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị mất do bão, mưa lũ, thiệt hại, nhất là những gia đình chính sách, hộ bị mất nhà cửa, gia đình neo đơn, hộ nghèo, khó khăn.

Tổ chức tìm kiếm cứu nạn những người còn mất tích, triển khai các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ xác định danh tính các nạn nhân (nếu có) và tổ chức cứu chữa người bị thương.

Bão số 3 làm nhiều địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Ảnh: CTV

Tiếp tục sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, vệ sinh môi trường để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất. Nắm chắc địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ứng phó, phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng bão, mưa lũ để vi phạm pháp luật, trộm cắp tài sản.

Bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo, bảo đảm an toàn giao thông, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho lưu thông khi không bảo đảm an toàn, nhất là những điểm xung yếu, địa bàn bị mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, có nguy cơ bị sạt lở, tránh để xảy ra những sự việc đáng tiếc làm thiệt hại về tính mạng và tài sản.

Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở, tài liệu, trang thiết bị làm việc.

Các đơn vị chức năng của bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thuốc men để chi viện khi có yêu cầu, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ huy, điều hành trong ứng phó với bão, tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Giao Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; Cục CSGT; Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động đề xuất phương án huy động tăng cường, điều động lực lượng, phương tiện chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết…

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.