Công an Hà Nội nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 3 08/09/2024 15:50

(PLO)- Hiện công an Hà Nội cùng với các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau khi cơn bão số 3 đi qua.

Theo Công an Hà Nội, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Dự báo trong 12-24 giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng thấp và tan dần.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Hà Nội đã yêu cầu công an cấp huyện chỉ đạo công an xã, phường thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương rà soát, kiểm tra huy động các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Lực lượng Công an quận Hà Đông khắc phục các sự cố do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh CA

Trước mắt là giải quyết tình trạng cây đổ, bật gốc, gãy cảnh, ngập úng trên các tuyến đường... để phục vụ người dân, lực lượng chức năng đi lại thông suốt, an toàn.

Đặc biệt, Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khắc phục hậu quả cơn bão.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an Hà Nội về công tác ứng phó với cơn bão số 3, 100% quân số cán bộ chiến sĩ tại các đơn vị đã được huy động trực chiến, ứng trực, tập trung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó với mưa bão.

Đảm bảo chế độ thông tin thông suốt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động, sẵn sàng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội di chuyển cây xanh bị đổ trên phố Tràng Thi sáng nay. Ảnh CTV

Thống kê sơ bộ đến sáng ngày 8-9, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội và công an quận, huyện, thị xã đã kịp thời điều động gần 300 lượt phương tiện cùng gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, người dân địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ 172 vụ cây đổ, bật gốc, gãy cành, nhà tốc mái.



Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hiện tại, tất cả các đơn vị trong Công an Hà Nội đang tiếp tục phối hợp lực lượng quân đội, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, bão, nhanh chóng giải phóng các tuyến đường bị cây đổ chắn lối, giúp người dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.