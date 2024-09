Bộ Công an phát động ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 3 11/09/2024 18:03

(PLO)- Chiều 11-9, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động ủng hộ Nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.