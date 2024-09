Công an Đắk Nông trích lương ủng hộ người dân phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai 11/09/2024 17:44

Ngày 11-9, Đại tá Nay Gia Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Đại tá Nay Gia Phú cho biết những ngày vừa qua, bão số 3 (siêu bão YAGI) đã đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ nước ta. Mặc dù đã có sự chuẩn bị, phòng, chống rất kỹ lưỡng nhưng các địa phương vẫn bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đại tá Nay Gia Phú tại buổi lễ phát động. Ảnh: MQ

Để kịp thời động viên, chung tay giúp đỡ nhân dân vùng thiên tai vượt qua giai đoạn khó khăn này và thể hiện nghĩa cử, tình cảm đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, Đại tá Nay Gia Phú đề nghị công an các đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để tiến hành phát động quyên góp ủng hộ tại đơn vị mình.

Ngay sau lễ phát động, công an các đơn vị, địa phương trong toàn Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức phát động, kêu gọi cán bộ chiến sĩ, ủng hộ, giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Bắc khắc phục hậu quả thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông ủng hộ người dân phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: MQ

Được biết, kinh phí ủng hộ đợt này đều được trích từ nguồn thu nhập tiền lương hàng tháng của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, Bộ Công an cũng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 gây ra bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an đến Công an các đơn vị, địa phương.