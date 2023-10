Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai xử lý gần 300 xe vi phạm trên quốc lộ 20

(PLO)- Chỉ trong hai ngày, lực lượng của Bộ Công an phối hợp Công an Đồng Nai đã lập biên bản xử lý 270 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Chỉ trong hai ngày, (từ chiều 26 đến rạng sáng 28-10), hai Tổ công tác của Bộ Công an phối hợp với Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Định Quán và huyện Tân Phú đã lập biên bản xử lý 270 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Trong đó, 100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 10 trường hợp vi phạm về ma túy (7 ô tô, 3 mô tô), 79 trường hợp vi phạm về tốc độ, 92 trường hợp không có giấy phép lái xe, đăng ký xe và 60 chủ phương tiện giao xe cho người không đủ điều kiện…

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện dụng cụ sử dụng trái phép chất ma tuý trong buồng lái xe đầu kéo mang biển số tỉnh Lâm Đồng. Ành: ĐB

Đáng chú ý, trong bảy vụ tài xế ô tô có sử dụng chất ma túy thì có tới hai vụ cả tài xế cùng người đi chung xe đều dương tính với chất ma túy, có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra còn có ba trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả, một trường hợp sử dụng kiểm định giả.

Theo lãnh đạo Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an, sau một tuần phối hợp tổng kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về TTATGT trên tuyến quốc lộ 20, tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, số trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử lý có giảm so với những ngày trước đó.

Lực lượng công an xử lý tài xế vi phạm giao thông. Ảnh: ĐB

Tuy nhiên, tình hình trạng sử dụng nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm tốc độ, sử dụng giấy phép lái xe giả khi điều khiển phương tiện vẫn còn ở mức cao, nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các vụ tai nạn giao thông.

Thời gian tới, các tổ công tác của Bộ Công an tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Đồng Nai tăng cường tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về TTATGT. Đặc biệt là những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, vi phạm tốc độ… trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý vi phạm.

Vũ Hội