Đề nghị Công an Đồng Nai và Lâm Đồng kiểm tra dữ liệu hành trình xe khách, xe tải trên quốc lộ 20

(PLO)- Đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe tải và khách có gắn thiết bị hành trình lưu thông trên Quốc lộ 20 cho Công an Đồng Nai và Công an Lâm Đồng để kiểm tra.

Đó là thông tin mà tối 30- 9, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã nói trong buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 20 (đoạn qua huyện Định Quán) khiến 4 người chết và 5 người bị thương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Khuất Việt Hùng ghi nhận, đánh giá rất cao sự kịp thời, quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo khắc phục, giải quyết tai nạn, cứu chữa cho các nạn nhân vụ tai nạn của tỉnh Đồng Nai. Công an tỉnh, công an huyện và chính quyền đã vào cuộc rất sớm, quyết liệt, chỉ đạo rất sát.

“Qua các vụ tai nạn cho thấy các quy định về gắn camera hành trình trên phương tiện giao thông vận tải rất đúng đắn. Nếu không có camera hành trình sẽ rất khó trong công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông cũng như cho vụ việc này. Sắp tới, trong dự thảo luật ATGT mới đây sẽ mở rộng quy định này ra tất cả các phương tiện giao thông vận tải”. Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nói thêm.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị lực lượng công an khi khám nghiệm xe khách 16 chỗ cần kiểm tra và trích xuất sâu dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe này có dấu hiệu tắt hay bật. Bởi vì đến 2 giờ 13 phút, trước khi xảy ra tai nạn khoảng 30 phút, thì hết tín hiệu xe này chạy trên 80km/h. Điều tra, xác minh xem hành khách trên xe có thắt dây an toàn hay không. Đây là bài học chung cho tất cả không phải cá nhân ai.

Ông Khuất Việt Hùng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng hỏi thăm tình trạng sức khỏe của người bị thương được cấp cứu tại BV Đồng Nai. Ảnh: VH.

Sắp tới, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp cung cấp toàn bộ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của tất cả của xe vận tải hành khách và xe tải chở hàng hóa có gắn thiết bị hành trình lưu thông trên Quốc lộ 20 cho Công an Đồng Nai và Công an Lâm Đồng để kiểm tra.

“Ví dụ xe Thành Bưởi này từ đầu năm đến giờ vi phạm bao nhiêu lần trên các đoạn tuyến nào? Sau đó các đồng chí sẽ có những biện pháp nghiệp vụ bố trí tuần tra kiểm soát sẽ chính xác hơn. Trên cơ sở đó đề nghị sở GTVT cấp phù hiệu này xử lý đối với phương tiện và chủ phương tiện. Tôi đồng tình với việc xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, của đơn vị kinh doanh vận tải”, ông Khuất Việt Hùng đề nghị.

Ông Nguyễn Văn Thành, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV cho biết thông tin ban đầu xác định xe Thành Bưởi gây tai nạn thời điểm xảy tai nạn đi với tốc độ 69km/h. Đây là khu vực cắm biển báo khu dân cư tối đa cho phép 59km/2.

“Xe của các nhà xe như PT, TB thường xuyên lấn làn, đặc biệt là xe tải chở thực phẩm biển số 49 tỉnh Lâm Đồng. Đi trên quốc lộ 20 các xe đều phải dẹp qua một bên để tránh cho xe 49 chạy lấn làn khiến nhiều xe gắn máy phải vọt lên lề đường”, Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ IV thông tin.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ tai nạn xe khách của nhà xe Thành Bưởi. Ảnh: VŨ HỘI.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân tử vong và thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Lãnh đạo tỉnh mong rằng với sự cứu chữa tận tình của đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh viện, các bệnh nhân sẽ sớm bình phục.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. Đối với những nội dung kiến nghị về hạ tầng giao thông của tỉnh, đề nghị Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có kiến nghị với Trung ương giải quyết nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến quốc lộ; xử lý các điểm đen về tai nạn giao thông.

Như tin đã đưa, rạng sáng cùng ngày trên quốc lộ 20 tại thuộc địa phận xã Phú Vinh, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách giường nằm nhà xe Thành Bưởi và xe ô tô khách 16 chỗ làm 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn do tài xế xe Thành Bưởi đã vượt không đảm bảo an toàn giao thông. Tài xế xe khách của nhà xe Thành Bưởi Hoàng Văn Tính đã đến cơ quan công an huyện Định Quán đầu thú. Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang tạm giữ hình sự đối với tài xế Tính.

Vũ Hội