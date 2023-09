(PLO)- Theo công an Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, công an tỉnh xử lý 8 trường hợp tài xế của nhà xe Thành Bưởi vi phạm.

Clip hành trình trên xe giường nằm của xe Thành Bưởi ghi lại vụ tai nạn.

Tối ngày 30-9, sau khi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn, đến thăm viếng và động viên chia buồn gia đình các nạn nhân tử vong, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đến thăm nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện Đồng Nai.

Tại đây, ông Khuất Việt Hùng, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ, động viên các nạn nhân, người thân của các nạn nhân.

Sau đó Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng ngay tại bệnh viện để nắm tình hình vụ tai nạn.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về vụ tai nạn xe khách của nhà xe Thành Bưởi. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin: Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giữ tài xế Hoàng Văn Tính tài xế nhà xe Thành Bưởi.

"Cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra để sớm có kết luận chính thức theo đúng quy định của pháp luật và xử lý nghiêm. Ngoài ra công an đang tiếp tục mở rộng để làm rõ trách nhiệm của chủ xe và những người liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này", Đại tá Trần Anh Sơn nói thêm.

Tại buổi làm việc, Đại tá Sơn cho biết, đối với các xe khách của nhà xe Thành Bưởi thì từ đầu năm đến nay công an tỉnh Đồng Nai đã xử lý 8 trường hợp lái xe vi phạm về tốc độ.

Ngoài ra, ngày 23- 7, trên quốc lộ 20 đọan qua huyện Thống Nhất xảy ra vụ tai nạn giao thông do lái xe khách nhà xe Thành Bưởi vượt trái một ô tô con phía trước và chạy qua phần ngược lại tông vào xe máy đi chiều ngược lại làm 2 người chết.

"Trước khi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng sáng nay thì trước đó công an Đồng Nai đã mời chủ xe Thành Bưởi lên làm việc và yêu cầu cam kết, quán triệt các tài xế chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Tuy nhiên tai nạn đáng tiếc đã xảy ra trên địa bàn nên thời gian tới công an sẽ mở rộng điều tra trách nhiệm của chủ xe đã giao phương tiện cho lái xe", Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nói thêm.

Ông Sơn cũng khẳng định sẽ phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần tra kiểm soát và có kế hoạch căn cơ để đảm bảo an toàn giao thông tuyến quốc lộ 20, đặc biệt chú trọng vào những xe vận tải hàng hóa và xe khách.

"Riêng đối với nhà xe Thành Bưởi, chúng tôi cương quyết xử lý nghiêm, tuyệt đối không có vùng cấm, không có ai can thiệp"- Ông Sơn nói.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong. Ảnh: CTV.

Theo lãnh đạo công an tỉnh Đồng Nai, hiện công an tỉnh Đồng Nai đang thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn với quyết tâm "không có vùng cấm" với bất kể là ai. Trường hợp nào mà can thiệp đối với người vi phạm thì Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ xử lý cả trường hợp can thiệp.

Đại tá Sơn cũng nhận định, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang quá tải, không có dải phân cách. Nhất là quốc lộ 20 có quá nhiều bất cập về giao thông. Ban giám đốc công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh phối hợp Ban ATGT tỉnh và Cục đường bộ IV (Bộ GTVT) để khắc phục bất cập tại quốc lộ 20.

Như PLO đã đưa tin, vào lúc 2 giờ 40 phút cùng ngày, Hoàng Văn Tính (37 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) lái xe khách giường của nhà xe Thành Bưởi đi trên quốc lộ 20 chạy theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt (Lâm Đồng).

Khi tới đoạn qua xã Phú Vinh (huyện Định Quán) xe Thành Bưởi đã vượt trái xe tải loại 1 tấn mang biển kiểm soát 60C-345.13 do Hoàng Đăng Tuấn (ngụ huyện Cẩm Mỹ) đang đi cùng chiều phía trước.

Tuy nhiên xe Thành Bưởi đã tông vào phía sau xe tải. Sau khi va vào xe tải, xe Thành Bưởi mất lái lao sang trái đâm vào khách Hải Đăng 16 chỗ do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi) điều khiển trên xe có 9 người mang biển số 86B-015.75 chạy chiều ngược lại. Hậu quả làm 4 người tử vong và 5 người bị thương, tất cả số người chết và bị thương đều trên xe khách 16 chỗ cùng ngụ tại tỉnh Bình Thuận.

VŨ HỘI