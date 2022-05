Bộ Công an thí điểm khai cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công

Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cho biết từ ngày 15-5, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông (hộ chiếu không gắn chip điện tử) trên Cổng dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an http://dichvucong.bocongan.gov.vn.

Sau khi thí điểm tại Hà Nội, dự kiến, từ ngày 1-6 sẽ chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc.

Quy trình trình thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia gồm các bước như sau:

- Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, đăng nhập, điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu).

- Lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu (qua dịch vụ bưu chính hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp), địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu.

Trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

Toàn bộ thao tác này đều được thực hiện trên môi trường Internet và có thể sử dụng các máy tính tiếp nhận hồ sơ có của đơn vị.

Với việc triển khai cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công cấp độ 4, công dân có thể chủ động khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet vào bất cứ kỳ thời gian, địa điểm nào, bằng các phương tiện có kết nối Internet mà không phải đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh để xếp hàng nộp tờ khai, chụp ảnh.

Khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, người dân sẽ giảm thiểu số lần đi lại, thời gian chờ đợi nộp hồ sơ, nhận kết quả.

Qua các phương tiện kết nối Internet (máy tính, điện thoại smartphone, máy tính bảng…), người dân có thể chủ động thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại bất kỳ nơi đâu có Internet.

Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hồ sơ được số hóa sẽ giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, phòng tránh và hạn chế được tiêu cực, phiền hà, đồng thời, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính.