Bỏ đề xuất trích 70% tiền xử phạt cho cảnh sát giao thông

(PLO)- Chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Dự kiến từ ngày 26 đến 28-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về một số dự án luật trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, trong đó có dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, tại dự thảo luật mới, Chính phủ đã bỏ đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) được trích tối thiểu 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước.

Hiện tại, khoản 1 điều 5 dự thảo về chính sách của Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ chỉ còn quy định “huy động, sử dụng các nguồn lực để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bảo đảm ngân sách, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị hiện đại, các điều kiện bảo đảm và nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của lực lượng trực tiếp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Trước đó, tại khoản 1 điều 5 của dự thảo luật trình phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đề xuất quy định lực lượng CSGT được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước và không thấp hơn 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Nêu ý kiến thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay đây là đề xuất mới tại dự thảo. Theo ông Tùng, nếu bổ sung như dự thảo, Chính phủ phải có báo cáo đánh giá tác động, làm rõ tác động đến ngân sách nhà nước thế nào, tính phù hợp với các pháp luật có liên quan thế nào.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng vấn đề xử phạt vi phạm hành chính là một nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Luật này đang quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước và phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Ông Tùng khẳng định việc đầu tư cho lực lượng CSGT, cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Tuy nhiên, đầu tư theo cách trích từ tổng số tiền thu được trong lĩnh vực này hay ngân sách nhà nước bố trí theo quy định chung cần được làm rất rõ, rất rành mạch và phải bảo đảm sự thống nhất. Quy định như dự thảo trích tiền phạt lại cho lực lượng CSGT là không thống nhất với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Mặt khác, chúng ta có rất nhiều lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, vì sao mỗi lĩnh vực này quy định trích % còn các lĩnh vực khác thì không, trong khi cũng có rất nhiều lĩnh vực quan trọng. "Chúng tôi đề nghị nên thiết kế nguyên tắc chung về chính sách như dự thảo luật mà Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 6"- ông Tùng đề nghị.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng chỉ rõ việc trích 30% khoản tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật là quy định mới so với dự thảo Chính phủ trình tại kỳ họp 6. Đồng thời, mới so với nghị quyết 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe và cũng không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định toàn bộ số tiền xử lý tài sản công (biển số xe là tài sản công- PV) được nộp vào tài khoản tạm giữ tại kho bạc nhà nước; sau khi trừ đi chi phí có liên quan đến xử lý tài sản, phần còn lại phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Cũng theo ông Tùng, bản thân điều 37 của dự Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ về đấu giá biển số xe cũng không phù hợp với những quy định khác của dự thảo. Cụ thể, dự thảo quy định số tiền thu được từ đấu giá biển số xe sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá, chi phí quảng cáo, chi phí quản trị hệ thống đấu giá và chi phí khác được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước…

Tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật gửi phiên họp 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng - An ninh (cơ quan chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật) cũng đã đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ hơn đối với đề xuất trên.

ĐỨC MINH