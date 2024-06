Bộ GD&ĐT: Đề thi tốt nghiệp THPT 2024 hay và sát thực tiễn hơn năm ngoái 28/06/2024 18:56

Ngay sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, chiều nay 28-6, Bộ GD&ĐT tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Bộ khẳng định các buổi thi đều diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đề thi hay, phát huy năng lực sáng tạo của thí sinh

Theo GS Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT 2024 có tính gợi mở, gắn với thực tiễn, phát triển năng lực của thí sinh.

Đây cũng là một bước đệm để học sinh bước vào kỳ thi năm 2025 tốt hơn, khi mà kỳ thi sẽ được tổ chức theo chương trình mới.

“Đề thi năm nay có sự đổi mới, được đánh giá là hay hơn, mở và sát với thực tiễn hơn so với đề năm ngoái. Cấu trúc định dạng đề thi không thay đổi, vẫn giữ được những tỉ lệ phân bổ câu hỏi cần đảm bảo”, GS Nguyễn Ngọc Hà nói.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: MOET

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết cách ra đề thi mở sẽ ngày càng gắn với thực tế và có yếu tố phân hóa hơn. Đây cũng là bước chuyển trạng thái cho học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT vào năm sau để các em không quá bất ngờ.

Tại họp báo, nhiều người bày tỏ lo ngại rằng đề Văn mở nhưng liệu đáp án có “đóng” hay không?

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, với môn xã hội như môn Văn, yêu cầu về chấm đúng định hướng, gợi ý của Bộ, nhưng vẫn phải đảm bảo ghi nhận sự sáng tạo, nỗ lực của thí sinh là một yêu cầu khó đối với giáo viên chấm thi.

“Tuy nhiên, một bài thi luôn có ít nhất 2 người chấm, do vậy tính sáng tạo, đột phá đặc biệt nếu được cả 2 người công nhận, đánh giá cao, thì đương nhiên bài thi và thí sinh được đảm bảo đúng quyền lợi”, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nói.

Ngoài ra, ông Thưởng cho biết thêm, cách ra đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào năm sau chắc chắn sẽ khác do được tổ chức theo chương trình mới.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng. Ảnh: TT

“Chương trình học có nhiều bộ sách giáo khoa, do vậy ngữ liệu để lựa chọn đưa vào đề thi cũng sẽ rộng hơn, hoặc sẽ không nằm trong sách giáo khoa. Bởi mục tiêu của chương trình học mới là hình thành cho học sinh phẩm chất và năng lực, không phải thuộc bài trong sách giáo khoa”, ông Thưởng nhấn mạnh.

‘Đã có đủ căn cứ khẳng định đề thi Văn không bị lộ’

Cũng tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết ngay trong tối 25-6, khi trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đề thi bị lộ, Bộ đã làm việc với cơ quan công an, nhờ hỗ trợ điều tra, xác minh đối tượng tung tin sai sự thật.

“Chỉ 2 ngày sau, đối tượng đã bị triệu tập lên làm việc với cơ quan công an, thừa nhận đã tự ý tung tin vô căn cứ và gỡ bỏ thông tin đó. Cùng với báo cáo của hội đồng ra đề thi, đến nay có thể khẳng định rằng đề thi môn Văn cũng như các môn khác đã luôn được đảm bảo tuyệt mật”, ông Thưởng thông tin.

Hơn 1 triệu sĩ tử cả nước đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: TT

Còn theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ - Bộ Công an, những năm gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng có thông tin về việc lộ lọt đề thi. Bộ Công an đều vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý các vi phạm, đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi.

Về thông tin đề thi môn Văn trong kỳ thi lần này bị lộ, Bộ Công an đã điều tra và có thông tin chính thức, kết luận đề thi hoàn toàn không bị lộ.

“Tuy nhiên, nếu trong quá trình chấm thi trong thời gian tới, nếu có vấn đề phát sinh xảy ra, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT tiếp tục điều tra làm rõ đúng theo chức năng, nhiệm vụ”, ông Chung nói.