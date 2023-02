Bộ GTVT lấy ý kiến các bộ về dịch vụ tàu lặn của Vinpearl

(PLO)- Vinpearl đề xuất Bộ GTVT chấp thuận chủ trương cho phép tàu lặn được khảo sát tại khu vực Hòn Mun và Phú Quốc để đánh giá các điểm lặn tiềm năng…

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT&DL một số đề xuất của Công ty Cổ phần Vinpearl về việc thí điểm triển khai dịch vụ tàu lặn.

Cụ thể ở đây là Vinpearl đề xuất chấp thuận chủ trương cho tàu lặn được khảo sát tại khu vực Hòn Mun (Nha Trang) và Phú Quốc (Kiên Giang) để đánh giá các điểm lặn tiềm năng; tổng kết thí điểm; hoàn thiện quy định pháp luật, gia hạn tiếp tục thí điểm trong trường hợp chưa hoàn thiện các công việc cần thiết để được công nhận chính thức…

Về phần mình, Bộ GTVT cho rằng thời gian thí điểm dịch vụ tàu lặn của Vinpearl tuy gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng việc thí điểm triển khai hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang đã bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải cho du khách, góp phần bảo vệ môi trường, gia tăng loại hình du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, để có cơ sở trình Thủ tướng chính phủ xem xét quyết định các đề xuất của Vinpearl, Bộ GTVT cho biết cần lấy ý kiến của các đơn vị trên trước khi báo cáo.

Đầu năm 2021, Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành quyết định cho phép Công ty Cổ phần Vinpearl triển khai thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang từ tháng 2-2021 đến tháng 2-2023.

Phạm vi hoạt động của dịch vụ tàu lặn Vinpearl được quy định cụ thể theo tọa độ tại khu vực Bãi Bàng và Hòn Một của vịnh Nha Trang. Với khu vực Bãi Bàng, thời gian hoạt động của tàu lặn từ tháng 2 đến tháng 10 hàng năm. Khu vực Hòn Một, tàu lặn được hoạt động từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau.

Mục tiêu của việc thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang nhằm gia tăng loại hình du lịch, giảm thiểu tác động đối với tài nguyên, môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí cao cấp, đa dạng hóa loại hình sản phẩm du lịch, mang đến cho khách du lịch trải nghiệm thực tế độc đáo về hệ sinh thái phong phú, đa dạng tại vịnh Nha Trang.

Việc thí điểm trên cũng nhằm tạo môi trường pháp lý cho loại hình dịch vụ tàu lặn phục vụ du lịch, tạo tiền đề triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại cho ngành vận tải trong tương lai.

Trung Quốc thử nghiệm tàu lặn để thám hiểm biển Đông (PLO) – Tàu lặn Giao Long của Trung Quốc vừa trải qua đợt thử nghiệm tại tỉnh Hải Nam để chuẩn bị cho hoạt động thám hiểm ở biển Đông.

VIẾT LONG