Bỏ sổ hộ khẩu, những giấy tờ nào cần có trong hồ sơ nhập học vào lớp 1?

(PLO)- Thời điểm này, nhiều trường tiểu học tại TP.HCM đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ vào lớp 1 (hồ sơ giấy) sau khi phụ huynh đã hoàn tất các bước đăng ký trên trang tuyển sinh trực tuyến.

Từ ngày 1-1-2023, theo quy định tại luật Cư trú, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã chính thức hết giá trị sử dụng, hiện nay khi mang hồ sơ nhập học lớp 1 cho con tới trường thì cần những giấy tờ gì?

Hồ sơ nhập học vào lớp 1

Tại quận Gò Vấp, thời điểm này cha mẹ học sinh đã và đang truy cập vào trang tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn để tra cứu kết quả phân tuyến của con mình sau đó mang theo những giấy tờ cần thiết để đến trường nhập học.

Tại quận Gò Vấp, mẫu 01 - Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư là mẫu bắt buộc tất cả trẻ phải có khi nộp hồ sơ nhập học.

Mẫu 01-Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của trẻ phải do Công an phường/xã nơi trẻ cư trú hiện tại cấp.

Do đó hồ sơ nhập học của học sinh tại quận này gồm giấy báo nhập học lớp 1 năm học 2023-2024 (in từ phần mềm tuyển sinh), phiếu kê khai thông tin học sinh (in từ phần mềm tuyển sinh), bản photocopy Thông báo Số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021, mang theo bản chính để đối chiếu), bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

Phòng GD&ĐT quận 3 thông báo hồ sơ nhập học lớp 1 của cha mẹ học sinh tại các trường tiểu học gồm các giấy tờ sau: đơn xin nhập học (mẫu của trường), giấy khai sinh hợp lệ (bản có đóng dấu đỏ), giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân (công chứng), giấy chứng nhận "Hoàn thành chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi" (nếu có), giấy chứng nhận mức độ khuyết tật do UBND phường, xã cấp (nếu trẻ là diện khuyết tật).

Trong khi đó, quận Tân Bình quy định hồ sơ nhập học bao gồm giấy gọi trẻ ra lớp 1 của phường, giấy khai sinh hợp lệ, mã định danh cư trú thực tế tại địa phương.

Còn ở quận 8 nêu rõ hồ sơ nhập học gồm đơn xin nhập học; giấy khai sinh; Thông tin mã định danh mức 2 của cha mẹ học sinh (lưu trên điện thoại); Mẫu 01/CT08 (Công an phường cấp); Mẫu CT07 nếu có; các giấy tờ ưu tiên khác nếu có.

Thông tin phải trùng khớp, chính xác

Trong kế hoạch về tuyển sinh năm học 2023-2024, bà Phan Thuý Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hội, quận Gò Vấp lưu ý nhà trường không nhận hồ sơ đối với các trường hợp địa chỉ được cập nhật trên phần mềm (do phụ huynh đăng ký) không trùng với địa chỉ cư trú trong Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TTBC ngày 15-5-2021).

Tương tự, hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Ngạn, quận 8 cũng cho biết, trong hồ sơ nhập học của học sinh phải có mẫu 01/CT08, mẫu CT07 để có thể xác nhận thông tin về nơi cư trú, đảm bảo trùng khớp với các thông tin khai báo trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh trực tuyến.

Như vậy, sau khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì trong hồ sơ nhập học của trẻ phải có giấy tờ chứng minh nơi cư trú, đảm bảo trùng khớp với những thông tin phụ huynh đã khai báo trên trang tuyển sinh trực tuyến của TP.

Phụ huynh cần bấm xác nhận nhập học trực tuyến Sau khi các quận, huyện công bố kết quả phân tuyến, nếu đồng ý với kết quả trên, phụ huynh cần phải xác nhận nhập học ngay trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến, sau đó tiến hành nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại trường đã trúng tuyển theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp của địa phương. Trường hợp không đồng ý với kết quả, cha mẹ học sinh tiến hành đăng ký xét tuyển đợt 2 theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp của UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện. Thực hiện theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.

NGUYỄN QUYÊN