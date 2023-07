Bổ sung trường hợp cấm vượt xe và các vị trí cấm dừng, đỗ

(PLO)- Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định thêm trường hợp cấm vượt xe và bổ sung các vị trí cấm dừng, đỗ xe.

Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý. Theo đó, dự thảo có nhiều quy định mới so với các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, dự thảo cũng quy định thêm trường hợp cấm vượt xe và bổ sung các vị trí cấm dừng, đỗ xe.

Thêm trường hợp cấm vượt xe

Cụ thể, dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bổ sung thêm một số trường hợp không được vượt xe bao gồm:

- Trên đường hai chiều tại khu vực đỉnh dốc có tầm nhìn bị hạn chế;

- Nơi có biển báo cấm vượt;

- Ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường;

- Khi có người đi bộ qua đường;

- Ở gầm cầu hoặc đường hầm.

Đồng thời vẫn cấm vượt xe tại các trường hợp như: Không bảo đảm các điều kiện vượt xe, trên cầu hẹp có một làn xe, khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn,…

Bổ sung các vị trí cấm dừng, đỗ xe

Để đảm bảo an toàn giao thông, Điều 17 dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã quy định thêm một số vị trí không được dừng, đỗ xe bao gồm:

- Cách xe ô tô đang đỗ ngược chiều dưới 20 mét trên đường phố, dưới 40 mét trên đường bộ đối với đường có một làn xe cơ giới trên một chiều đường;

- Trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường

- Trong phạm vi an toàn của đường sắt;

- Che khuất đèn tín hiệu giao thông;

- Trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; trên lòng đường, hè phố trái quy định.

Người dùng nói gì về sự tăng trưởng âm của các hãng ô tô tại Việt Nam? (PLO)- Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ có thể vực lại thị trường ô tô sau sự tăng trưởng âm của các hãng xe trong 6 tháng đầu năm 2023 vừa qua.

THY NHUNG