Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 1-2024

(PLO)- Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước.

Ngày 15-1, tại điểm tiếp công dân của Bộ Công an, số 99 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1-2024.

Dự buổi tiếp còn có Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Toàn cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 1-2024 của lãnh đạo Bộ Công an. Ảnh CA

Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nghe người dân trình bày những nội dung khiếu nại, phản ánh về những vấn đề vướng mắc gửi đến cơ quan Nhà nước nhưng chưa được xử lý hoặc giải quyết còn chưa thỏa đáng, chưa có văn bản trả lời đơn thư của công dân…

Chia sẻ những khó khăn mà người dân đang gặp phải, Đại tướng Tô Lâm đã trao đổi, xem xét từng đơn thư, tiếp nhận đơn và giao Thanh tra Bộ Công an có văn bản yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có thẩm quyền giải quyết, báo cáo với lãnh đạo Bộ và có văn bản trả lời công dân theo đúng quy định pháp luật.

Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của công dân. Ảnh CA

Đối với những nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm hướng dẫn công dân gửi đơn thư đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Cũng tại đây, các cá nhân có đơn thư khiếu nại, tố cáo cảm ơn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã dành thời gian lắng nghe, hướng dẫn và có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng trong tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định các ý kiến của công dân.

Công bố kế hoạch tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp công dân, lắng nghe những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đông người, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết theo quy định nhưng công dân chưa đồng tình.

PHI HÙNG