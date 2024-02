Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói về '5 quyết liệt' trong phát triển Tây Nguyên

(PLO)- Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt, thực hiện các mục tiêu cụ thể để đưa Tây Nguyên ngày càng phát triển.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sáng 29-2, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chính phủ tổ chức Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên, đồng chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BCA

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên, nhấn mạnh trong những năm qua, kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên có bước phát triển tích cực; giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố; an ninh, trật tự được bảo đảm.

Để phát triển bền vững Tây Nguyên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, củng cố vững chắc an ninh, quốc phòng theo đúng mục tiêu, yêu cầu Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị đã đề ra, Thủ tướng đã quyết định ban hành Đề án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt, thực hiện các mục tiêu cụ thể trong Đề án, với tinh thần "Năm quyết liệt”.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: BCA

Cụ thể, (1) quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn; (2) Quyết liệt hoàn thiện, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù đối với Tây Nguyên.

(3) Quyết liệt thúc đẩy điểm đột phá, “đánh thức”, khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, con người vùng đất Tây Nguyên, khí chất oai hùng, kiên trung, bất khuất như tinh thần Đam San huyền thoại thành nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

(4) Quyết liệt giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

(5) Quyết liệt củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, theo đúng tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo: “Ai không dám làm, ai không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm”.

Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm trong nắm bắt, phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các tỉnh Tây Nguyên huy động sức mạnh tổng lực thực hiện Đề án, tận dụng các lợi thế để biến thành cơ hội phát triển, tự lực, tự cường vươn lên.

Cùng đó, ông yêu cầu cấp ủy, chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên trong triển khai Đề án của Chính phủ, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch, hệ thống hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, sinh thái sẵn có, độc đáo của Tây Nguyên.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tin tưởng sâu sắc rằng, đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, với khí thế mới, động lực mới của mùa xuân mới, năm mới sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, sớm đưa Tây Nguyên phát triển bứt phá, toàn diện và bền vững.

