Bộ trưởng Raimondo: Nhiều doanh nghiệp Mỹ chia sẻ thách thức khi đầu tư ở Trung Quốc

(PLO)- Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nhiều doanh nghiệp Mỹ than phiền với bà rằng chuyện đầu tư ở Trung Quốc ngày càng khó do tiềm ẩn rủi ro tiền phạt và nhiều thủ tục khác.

Ngày 29-8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nhiều doanh nghiệp Mỹ đã than phiền với bà rằng chuyện đầu tư ở Trung Quốc (TQ) ngày càng khó, do các chính sách phạt và các thủ tục khác khiến việc kinh doanh ở TQ trở nên rủi ro, theo hãng tin Reuters.

Bà Raimondo đưa ra nhận xét trên với phóng viên khi đang di chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải trong chuyến công du TQ.

Nữ bộ trưởng nói rằng nhiều doanh nghiệp Mỹ chia sẻ với bà rằng họ đang phải đối mặt nhiều thách thức mới khi đầu tư vào TQ, trong đó có thể kể đến các khoản phạt không lý do, các sửa đổi không rõ ràng đối với luật phản gián, và cả nguy cơ doanh nghiệp bị khám xét.

“Tất cả những điều đó tạo ra sự không chắc chắn và khó đoán trước, khiến các doanh nghiệp tìm kiếm những cơ hội khác, các quốc gia khác để đầu tư” - bà Raimondo thông tin lại ý kiến các doanh nghiệp Mỹ chia sẻ với bà.

Bà Raimondo dẫn việc TQ đầu năm nay cấm mua một số sản phẩm của nhà sản xuất chip Micron Technology Inc (Mỹ), gọi đây động thái “không có lý do căn bản nào”, không thể so sánh với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Tuy nêu ra những thách thức khi làm ăn ở TQ mà các doanh nghiệp Mỹ chia sẻ nhưng bà Raimondo khẳng định Mỹ không muốn tách khỏi TQ.

Đại sứ quán TQ tại Mỹ chưa bình luận về nhận xét của bà Raimondo.

Trước đó cùng ngày, bà Raimondo đã có cuộc gặp với Thủ tướng TQ Lý Cường, kêu gọi thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Có những lĩnh vực khác như biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, cuộc khủng hoảng fentanyl mà chúng tôi muốn hợp tác với tư cách là hai cường quốc toàn cầu để làm những gì đúng đắn cho toàn nhân loại” - bà Raimondo nói với ông Lý.

Đáp lại, ông Lý nói rằng một quan hệ Trung-Mỹ lành mạnh và ổn định sẽ mang lại lợi ích cho hai nước và thế giới.

“Tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi là những cách đúng đắn để TQ và Mỹ hòa hợp. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với TQ để có những hành động thiết thực và có lợi hơn nhằm duy trì và phát triển quan hệ song phương” - Tân Hoa Xã dẫn lời ông Lý.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Raimondo là quan chức mới nhất của chính quyền Tổng thống Joe Biden đến thăm TQ để tăng cường liên lạc, đặc biệt là về kinh tế và quốc phòng, trong bối cảnh có lo ngại rằng căng thẳng giữa hai siêu cường có thể vượt quá tầm kiểm soát.

THẢO VY