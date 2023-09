Chiều 29-9, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã chào xã giao Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh, đánh giá cao chuyến thăm CHDCND Lào của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đồng thời chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; khẳng định, chuyến thăm của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa lực lượng Công an hai nước thời gian qua, nhất là trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mong muốn, thời gian tới, lực lượng Công an hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới vì lợi ích của nhân dân hai nước; góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào – Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bộ trưởng Tô Lâm chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm, làm việc tại đất nước Lào tươi đẹp và giàu lòng mến khách. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự của mỗi nước thời gian qua.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm chuyển lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào cùng gia đình.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam vô cùng vui mừng trước những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử của Lào trên chặng đường đổi mới đất nước và kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm lần thứ IX cũng như 2 Chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề khó khăn kinh tế và vấn nạn ma túy.

Việt Nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới toàn diện của Lào, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Thongloun Sisoulith đứng đầu, trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của mình, CHDCND Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là một trong những nhân tố quan trọng đảm bảo thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước. Trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, Việt Nam và Lào cần tiếp tục cùng nhau đóng góp tích cực vào việc củng cố đoàn kết, thống nhất, hòa bình và phát triển của Cộng đồng ASEAN cũng như an ninh, phát triển của các quốc gia thành viên.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith về kết quả hội đàm giữa Bộ Công an hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên đã đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2023, ký Kế hoạch hợp tác năm 2024 giữa hai bộ; đặc biệt đã cùng chủ trì Lễ khánh thành công trình Học viện Chính trị Công an nhân dân Lào (Công trình được thi công trong thời gian 7 tháng và là quà tặng của Chính phủ, Bộ Công an Việt Nam cho Bộ Công an Lào).

Hai bộ đã xác định hợp tác về an ninh, quốc phòng tiếp tục là một trong ba trụ cột trong quan hệ giữa hai nước, kiên quyết, kiên trì xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, ổn định và phát triển; khẳng định an ninh của nước này chính là an ninh của nước kia; không để các thế lực thù địch, lực lượng đối lập, phản động lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia và gây chia rẽ quan hệ giữa hai nước; hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống “cách mạng màu”, “diễn biến hòa bình” và phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

