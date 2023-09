Bộ trưởng Tô Lâm thăm chính thức CHDCND Lào

Ngày 29-9, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Đại tướng Vilay Lakhamphon, Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Cùng tham dự các hoạt động với Bộ trưởng Tô Lâm có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Wattay, Vientiane có các lãnh đạo Bộ Công an Lào, lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; lãnh đạo cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong và Bộ trưởng Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an Lào.

Ngay sau Lễ đón chính thức, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đã có cuộc hội đàm với với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào do Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lào làm trưởng đoàn.

Trong chương trình làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm và Đại tướng Vilay Lakhamphon sẽ đồng chủ trì Lễ khánh thành Học viện Chính trị CAND Lào và chào xã giao các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào.

