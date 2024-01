Bộ trưởng Tô Lâm dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 tại Công an TP.HCM

Ngày 3-1, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2024.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM…

Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nghị quyết, chương trình công tác năm 2024. Ảnh: HT

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2023 và phát động phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2024 trong lực lượng Công an TP.HCM.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết: Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TPHCM và nghị quyết, chương trình công tác công an năm 2023, Công an TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

“Kết quả này đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ghi nhận và biểu dương”, Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.

Hội nghị sẽ diễn ra cả ngày...

Một số hình ảnh khai mạc hội nghị:

Nguyễn Tân