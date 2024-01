Nhà hàng Hàn Quốc ở quận 1 có tiếp viên sẵn sàng ‘đi khách’

Sau khi bị phát hiện, chủ nhà hàng người Hàn Quốc đã bỏ trốn cùng dàn quản lý… nhưng vẫn bị Phòng Cảnh sát Hình sự truy bắt.

Tiếp viên sẵn sàng “đi khách”

Ngày 1-1, Phòng Cảnh Sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt khẩn cấp và tạm giữ Hwang Chang Nam (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, chủ nhà hàng), Jung Jong Pil (tổng quản lý Hàn Quốc), Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tấn Trung (tổng quản lý Việt Nam) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng JOY, số 165/76-78 Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) có các tiếp viên nữ sẵn sàng “đi khách” với người nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc

Trung, Jong Pil, Chang Nam, Phương và Nhung tại cơ quan điều tra. Ảnh: HT

Công an xác định nhà hàng JOY hoạt động từ tháng 7 đến nay, do Hwang Chang Nam làm chủ, trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Nhà hàng có 30 phòng hoạt động karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc.

Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng “chiều tới bến” khi khách có nhu cầu, với giá 3,8 triệu/lượt.

Tại nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ, khi khách có nhu cầu thì tổng quản lý Jung Jong Pil, madam Phương, madam Nhung, tổng quản lý đào là Trung sẽ trực tiếp điều tiếp viên nữ lên ngồi bàn phục vụ và đi “tiếp khách”.

Để tránh bị bắt, chủ cơ sở kinh doanh trên trang bị hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh - tivi…) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ ba đến năm bảo vệ, cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại và được đề phòng nghiêm ngặt, cảnh giác.

Chủ người Hàn bỏ trốn cũng không thoát

Bằng thủ đoạn như hứa trả lương và tiền hoa hồng cao, chủ nhà hàng đã lôi kéo được nhiều quản lý người Hàn Quốc và madam người Việt Nam về làm việc, bằng việc chào mời, quảng cáo có các “chân dài” sẵn sàng “tới z” nên nơi này thường xuyên quá tải, hết phòng.

Bằng việc tổ chức các hoạt động trên, chủ nhà hàng và quản lý thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng. Gây dựng được tiếng vang trong mảng kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam. Giới ăn chơi Hàn Quốc đồn thổi nhà hàng JOY là thiên đường, khách Hàn Quốc nào đến Việt Nam cũng phải đến trải nghiệm, thỏa mãn và chiêm ngưỡng.

Khi khách đến, nhà hàng sẽ quảng cáo, chào mời các hoạt động hấp dẫn như múa sexy, sẵn sàng cho các cô gái đi tới bến cùng nhiều combo hấp dẫn như có xe sang đưa đón tận nơi, sẽ được các cô gái trẻ chiều chuộng với giá hợp lý, không bị công an kiểm tra.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Phòng PC02 xác lập chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh.

Ngày 30-12, Phòng PC02, phối hợp phòng PA08, Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng JOY, phát hiện nhiều tài liệu liên quan hoạt động “điều đào”.

Công an kiểm tra phát hiện tại khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Thành, quận 1) và chung cư Sunrise Cityview số 33 Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7) phát hiện ba nữ tiếp viên nhà hàng qua việc môi giới của quản lý đang mây mưa với khách.

Biết được thông tin cơ sở kinh doanh bị cơ quan Công an kiểm tra, do lo sợ bị bắt giữ nên Hwang Chang Nam, Phương, Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp...

Phòng PC02 đã triển khai nhiều mũi công tác và đã bắt giữ được tất cả.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi “điều đào” với mục đích kéo khách, tăng doanh thu, lợi nhuận về cho nhà hàng. Công an ban đầu xác định, tổng số tiền thu lợi ước tính khoảng

Thời gian tới, Ban Giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo lực lượng đấu tranh quyết liệt với tất cả các loại tội phạm trên địa bàn TP nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng.

