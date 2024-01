(PLO)- Đội CSHS, Công an quận 12 phối hợp với Phòng CSHS, Công an TP.HCM nhanh chóng bắt nam thanh niên dùng băng keo che biển số xe để đi cướp giật iPhone trên địa bàn.

Ngày 1-1, Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 12, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt Trương Ngọc Quốc (31 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về hành vi cướp giật tài sản.

Hôm 28-12-2023, Quốc dùng băng keo che biển số xe rồi chạy xe máy lòng vòng ở khu vực trên địa bàn quận 12, khi đến địa bàn phường Thới An tìm sơ hở.

Lúc này, chị Hằng (28 tuổi) đi bộ tập thể dục, dùng iPhone 11, có sơ hở nên Quốc áp sát, cướp giật.

Công an lấy lời khai với Quốc để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: HT

Cô gái phát hiện, kéo tay trái của Quốc lại nhưng thanh niên tăng ga, vọt lên khiến chị Hằng té ngã. Nghe tiếng hô hoán, người dân lao ra tìm cách bắt cướp giật nhưng đã muộn.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS, Công an quận 12 đã nhanh chóng phối hợp với Phòng PC02 truy xét, xác định Quốc là thủ phạm nên bắt giữ, ngày 31-12-2023.

Quốc khai sau khi cướp giật iPhone thì bán điện thoại cho Hồ Thị Nhã Uyên (43 tuổi, ngụ quận Tân Phú) với giá 800 ngàn đồng.

Công an hiện đang lấy lời khai với bà Uyên để làm rõ về hành vi tiêu thụ tang vật phạm tội mà có.

Nguyễn Tân