Bộ trưởng Tô Lâm thăm Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM

(PLO)- Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận những đóng góp của Đội Tuần tra dẫn đoàn thời gian qua đã góp phần tạo hình ảnh đẹp về người CSGT nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa kết thúc chuyến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM.

Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận Đội Tuần tra dẫn đoàn là một đơn vị đặc thù trong lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ đưa, dẫn các đoàn khách quốc tế, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước được an toàn, nhanh chóng.

Với một đô thị có mật độ dân cư và phương tiện nhiều như TP.HCM, Phòng CSGT và Đội Tuần tra dẫn đoàn vẫn đảm bảo và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được các đoàn lãnh đạo trong và ngoài nước đánh giá cao. Từ đó, góp phần tạo hình ảnh đẹp về người CSGT nói riêng và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế.

Đại Tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng CSGT, trong năm 2023, Đội Tuần tra dẫn đoàn đã tổ chức đưa, dẫn và đảm bảo tuyệt đối an toàn, thông suốt cho 418 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế.

Đơn vị cũng tổ chức một số tập huấn lái xe mô tô đặc chủng, tập huấn các kỹ năng dẫn đoàn, lập hai đội hình dự bị dẫn đoàn nhằm xây dựng lực lượng dẫn đoàn tinh nhuệ, hiện đại và tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Với nhiều thành tích, Đội Tuần tra dẫn đoàn được UBND TP.HCM và các ban ngành của TP trao tặng nhiều giấy khen, bằng khen đối với tập thể và cá nhân; được Ban Giám đốc Công an TP.HCM tặng thưởng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" 3 năm liền (2021, 2022 và 2023), được Bộ Công an tặng bằng khen.

NGUYỄN TÂN