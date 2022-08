Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục tấn công mạnh tội phạm mua bán người

Ngày 29-8, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 8-2022 và triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, thời gian qua nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Ngành công an tổ chức nhiều hoạt động dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng mang đậm ý nghĩa, thiết thực. Công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước được đẩy mạnh. Công an đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm hình sự, ma túy, mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án...

Nhiều tấm gương tập thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm, hy sinh, không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, làm nhiều việc tốt, được các cấp lãnh đạo và nhân dân ngợi khen, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người công an nhân dân.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã có các tham luận nêu về giải pháp đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước. Các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm nói chung, đặc biệt là ngộ độc rượu (pha cồn công nghiệp) trong thời gian gần đây; tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kết quả thực hiện công tác đặc xá năm 2022…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lực lượng công an nhân dân đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu trên nhiều mặt công tác.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, Bộ trưởng đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước...

Các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời tổ chức tấn công, trấn áp các loại tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Công an các đơn vị, địa phương cần đấu tranh quyết liệt với tội phạm đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đường bộ giữa Việt Nam với các nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc.

Công an các đơn vị, địa phương rà soát, nhân rộng các phong trào, mô hình an toàn về phòng cháy, chữa cháy đang hoạt động hiệu quả tại các địa phương; thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; làm tốt công tác đặc xá năm 2022 bảo đảm triển khai đúng, đầy đủ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước và phòng ngừa tiêu cực, sai phạm...•