Bóng đá sân 7 Việt Nam và khát khao ‘mang chuông đấm xứ người’

Ngày 9-11, Công ty cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball) giới thiệu sân chơi cúp bóng đá 7 người quốc gia - Hyundai Cup 2022 Vietnam Super Cup - Season 2 (VSC-S2) quy tụ đông đảo CLB mạnh trên cả nước.



Tính tiên phong của Viettfootball sau mùa giải đầu tiên đã gây tiếng vang lớn và các nhà tổ chức càng mong muốn thúc đẩy cuộc chơi ngày càng lan tỏa sâu rộng không chỉ ở trong nước mà còn hãnh diện “mang chuông đi đấm xứ người”.

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 hồi năm ngoái không thể ngăn cản niềm đam mê của giới “phủi” cả nước khi họ tề tựu hào hứng tại Nha Trang chơi vòng chung kết trong “bong bóng khép kín” rất chuyên nghiệp.

VSC-S2 khai cuộc vòng loại khu vực miền Nam từ ngày 12-11 đến ngày 10-12 trên sân Gia Định (quận Bình Thạnh), với sự tham dự của 16 đội. Vòng loại khu vực miền Bắc diễn ra từ ngày 13-11 đến ngày 11-12 tại sân Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Hoàng Mai (Hà Nội), với sự tham dự của 16 đội.

Vòng loại miền Trung dự kiến diễn ra ngày 19-11 đến ngày 10-12 tại Khu thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng) với 8 đội tham dự. Vòng loại Tây Nguyên khai mạc ngày 20-11 và kết thúc ngày 11-12 trên sân Trường đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) cũng có 8 đội tham dự.

Vòng chung kết VSC-S2 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18-12 tại Hà Nội, với sự tham dự của 8 đội bóng xuất sắc nhất của bốn khu vực đã diễn ra vòng loại.

“Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng” – là thông điệp của các nhà tổ chức Vietfootball truyền tải đến các CLB tham gia sân chơi lớn trong mùa World Cup. Có rất nhiều cầu thủ ở các giải vô địch quốc gia và hạng Nhất, Nhì quốc gia cùng giới “phủi” chuyên nghiệp góp mặt sẽ thu hút đông đảo khán giả đến sân tận hưởng những màn trình diễn đẹp mắt, quyết liệt.

Tổng Giám đốc Vietfootball Phạm Ngọc Tuấn cam kết sẽ cùng Hyundai chung tay tổ chức cuộc chơi ngày càng chuyên nghiệp và phát triển lớn mạnh hơn trong từng mùa giải. Sau mỗi giải vô địch quốc gia, Vietfootball sẽ chọn lọc ra đội hình mạnh nhất tham dự các giải đấu quốc tế.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia Huyndai Cup 2022 Vietnam Super Cup – Season 2 (VSC-S2) sẽ truyền tải đầy đủ trên các nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là cái bắt tay hợp tác bản quyền với VTVcab phục vụ lực lượng cổ động viên hùng hậu trên cả nước.

VSC-S2 khai cuộc ở khu vực miền Nam

Tham dự giải miền Nam diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 10-12 tại sân Gia Định, quận Bình Thạnh có đến 16 đội bóng gồm Spa Lan Ngọc (Kiên Giang), MyMy (Biên Hòa - Đồng Nai), Anh Em (Vĩnh Long), Bảy Núi (Bình Dương), Nghiêm Phạm Holdings, Quốc An - Quốc Michel, Bamboo (Bình Dương), Lam Hồng (Vũng Tàu), An Biên, Mates (TP.HCM), Amazing Mỹ Tho (Tiền Giang), Thanh Bình Underground, Food An Hưng Nông (Long An), Lê Bảo Minh, Bưng Biền (Đồng Tháp) và Charity. Trận khai mạc là cuộc đụng độ giữa An Biên và Anh Em vào lúc 15 giờ 15, ngày 12-11.