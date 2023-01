Bớt lo kẹt xe khi dùng app giao thông ở TP.HCM

(PLO)- Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM đã phát triển app TTGT TP.HCM với nhiều tính năng mới, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Bên cạnh việc cập nhật tình hình giao thông ở TP.HCM theo nhiều cấp độ, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM đã xây dựng app giao thông theo hướng đa chiều. Từ đó, người dân TP có thể xây dựng, góp ý và phản ánh các thông tin liên quan đến giao thông.

Chủ động theo dõi tình hình giao thông TP

Thích thú với app TTGT TP.HCM, anh Mạnh Hiếu, chạy xe chở hàng trên địa bàn TP, cho biết: Trước tôi thường nghe radio để nắm bắt các tuyến đường đang kẹt xe hoặc có sự cố. Tuy nhiên, hiện tôi đã sử dụng app TTGT TP.HCM và thấy tiện hơn hẳn. Tôi có thể chủ động theo dõi các tuyến đường kẹt xe thông qua màu sắc trên bản đồ, hay hơn nữa là theo dõi camera tại các tuyến đường theo thời gian thực.

Tương tự, anh Lý Anh (ngụ quận 4) chia sẻ: “Khi sử dụng app TTGT TP.HCM, tôi có thể chủ động theo dõi camera theo thời gian thực tại các tuyến đường để tránh các khu vực kẹt xe, ngập nước vào giờ cao điểm. Tính năng này giúp tôi tiết kiệm đáng kể thời gian so với trước đây, có thể về nhà sớm hơn vào mỗi chiều tan tầm”.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, cho biết căn cứ kế hoạch phục vụ tết của Sở GTVT TP.HCM, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị được giao cung cấp thông tin về giao thông để người dân đi lại một cách thuận tiện.

Đặc biệt hơn, thông qua app, người dân có thể phản ánh các thông tin về hạ tầng trên địa bàn TP. Đơn cử, trên app vừa qua người dân phản ánh Tỉnh lộ 7 (đoạn khu vực chợ Phước Thạnh, huyện Củ Chi) có nhiều ổ gà nhưng chưa được sửa chữa. Ngay sau đó, trung tâm đã tiếp nhận, gửi tới Trung tâm quản lý hạ tầng đường bộ để khắc phục.

Tương tự, trung tâm cũng đã tiếp nhận phản ánh của dân cư trong khu dân cư Cantavil An Phú. Tại đây, người dân muốn di chuyển đều phải đổ dồn ra đường song hành Xa lộ Hà Nội, gây kẹt xe. Người dân kiến nghị mở rào chắn trên đường Vũ Tông Phan đoạn nối từ trung tâm văn hóa qua khu vực khu dân cư An Phú - New City và đổ về đường Nguyễn Hoàng.

“Các thông tin người dân gửi đến đều được ghi lại lịch sử, các đóng góp đều thiết thực và hỗ trợ rất nhiều cho công tác quản lý” - ông Tấn chia sẻ.

Bổ sung nhiều tính năng đảm bảo giao thông

Phát huy những nền tảng đã đạt được, ông Đoàn Văn Tấn cho biết trung tâm đã nâng cấp Cổng thông tin giao thông TP.HCM và bổ sung nhiều tính năng để đảm bảo thông tin đến người dân.

Theo đó, nếu người dân dùng phương tiện giao thông cá nhân, có thể dùng bản đồ giao thông trực tuyến. Điểm đặc biệt là những thông tin về ùn tắc sẽ được nhân viên vận hành cập nhật liên tục trong khung giờ cao điểm để người tham gia giao thông lựa chọn lộ trình phù hợp. Ngoài ra, có thể xem trực tiếp trên các camera để lựa chọn lộ trình cho người lưu thông.

Theo ông Tấn, Cổng thông tin giao thông được cập nhật lần này có nhiều nội dung mới. Cụ thể, tại app hoặc cổng thông tin, người dân có thể cập nhật tình trạng ùn tắc giao thông được hiển thị liên tục bằng trạng thái màu sắc xanh, đỏ, vàng.

Các màu sắc trên sẽ thể hiện các tốc độ lưu thông khác nhau. Từ bản đồ, người dân có thể kiểm tra tình hình giao thông của cả khu vực mình muốn tới. Đặc biệt, các thông tin về những vị trí đông xe, ùn tắc cũng được nhân viên vận hành cập nhật liên tục trên web để người tham gia giao thông nhận biết.

Trong thời gian phục vụ đi lại tết Quý Mão 2023, những thông tin về đường dây nóng của các đơn vị như hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy được thể hiện tập trung thông qua app này.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đối với việc phân luồng thông tin, thông báo ùn ứ tại khu vực sân bay là vô cùng quan trọng. Tết Nguyên đán, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có hơn 120.000 hành khách/ngày di chuyển. dự đoán nhiều tuyến đường ở cửa ngõ, kết nối với sân bay sẽ bị kẹt. Vì vậy, cảng này đề nghị ngành giao thông có phương án phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông.

Về vấn đề này, ông Tấn cũng cho rằng trung tâm hiện có hai nhóm phản ứng nhanh ở khu vực sân bay và khu vực Cát Lái… nên các vấn đề ùn ứ sẽ được phối hợp giải quyết. Mặt khác, trung tâm sẽ kịp thời cập nhật thông tin tình hình giao thông trên app để người dân lựa chọn hành trình di chuyển. Đồng thời, trung tâm cũng phối hợp, lên kịch bản giao thông, điều tiết giao thông thông qua đèn tín hiệu.•

Gọi điện phản ánh nếu thấy “xe dù, bến cóc” Người dân có thể vào Cổng thông tin giao thông của TP.HCM trên địa chỉ web: giaothong.hochiminhcity.gov.vn, quét mã QR hoặc tải ứng dụng trên điện thoại thông minh qua các nền tảng android/iOS - TTGT TP.HCM. Đặc biệt, dịp tết Quý Mão 2023, người dân có thể phản ánh “xe dù, bến cóc” hoặc các thông tin liên quan đến giao thông. Theo đó, người dân có thể trực tiếp liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng 0388.247.247 của Sở GTVT. Các phản ánh sẽ được tiếp nhận và gửi đến lãnh đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ… để phản ánh, giải quyết kịp thời. Đồng thời, thông tin này sẽ được cập nhật trên web và trên app (ứng dụng).

ĐÀO TRANG - MINH HOÀNG