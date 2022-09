BS Trương Hữu Khanh: Đừng quá lo lắng với virus Adeno

(PLO)- Adeno là virus cũ gây bệnh đường hô hấp ở người, nhất là với trẻ nhỏ.

Mới đây, trên facebook cá nhân, BS Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm-Thần kinh BV Nhi đồng 1, chia sẻ mọi người không nên quá lo lắng khi số trẻ nhiễm virus Adeno tăng trong thời gian gần đây.

Theo BS Khanh, không nên so sánh tỉ lệ bệnh tăng với hai năm trước do đó là khoảng thời gian giãn cách, trẻ không mắc bệnh hô hấp nhiều. Chỉ có thể so sánh với mùa đông nhất của bệnh hô hấp theo mùa.

“Những trẻ bệnh nền nặng dù nhiễm bệnh gì cũng có thể phải nhập viện và đe dọa tính mạng, không riêng bệnh về hô hấp. Adeno là virus cũ gây bệnh đường hô hấp ở người, nhất là với trẻ nhỏ” - BS Khanh cho hay.

Virus Adeno giống như các virus RSV (virus hợp bài), cúm, là các virus quanh năm, ít nhiều đều gây bệnh cho người. Triệu chứng thường gặp khi nhiễm virus là nóng, ho, sổ mũi (giống triệu chứng cảm, viêm hô hấp), nặng hơn thì khó thở, phải tới BV.

Bệnh do virus Adeno không có thuốc điều trị đặc hiệu, đa số mắc rồi tự hết. Cách điều trị giống như những đợt viêm hô hấp do virus, trường hợp cần thiết mới phải nhập viện.

Thường trẻ trở nặng là do miễn dịch kém, có bệnh nền như tim bẩm sinh, bệnh não nặng, bệnh phổi mạn tính hay do nhiễm thêm vi trùng, đặc biệt là vi trùng kháng thuốc.

Chưa có vaccine phòng virus Adeno vì có nhiều biến chủng. Để phòng ngừa, BS Khanh khuyên mọi người nên nhắc nhở trẻ em rửa tay thường xuyên, uống đủ nước, ăn đủ chất, ngủ đủ giấc để tăng sức đề kháng. Đặc biệt, nên chích ngừa vaccine 6 trong 1, phế cầu, cúm. Nếu người lớn bị cảm phải đeo khẩu trang và tránh xa trẻ nhỏ để không lây cho trẻ.

THẢO PHƯƠNG