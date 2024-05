Cà Mau đang xử lưu động vụ án đưa người vượt biên đánh cá 06/05/2024 08:57

Lúc 7 giờ 30 sáng nay 6-5, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, toà án huyện này đã mở phiên tòa lưu động vụ án "Tổ chức đưa người vượt biên đánh cá".

Bị cáo duy nhất trong vụ án là ngư dân Phạm Văn Nghệ, sinh 1971, ngụ xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, tạm trú thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Bị cáo Nghệ tại phiên xử đưa người vượt biên đánh cá sáng nay 6-5-2024. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2023, bị cáo Nghệ đã cấu kết với Lê Thị Đẳng, tên khác là Nguyễn Thuỳ Trang, người Việt Nam đang định cư ở Malaysia để thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo Nghệ đã nhận 60 triệu đồng từ Lê Thị Đẳng, đưa cho 6 ngư phủ đã đồng ý nghe theo sự bố trí của Nghệ để ra nước ngoài đánh cá. Mỗi người được bị cáo Nghệ đưa 10 triệu đồng, gọi là tiền ứng trước.

Hàng trăm người dân xem xét xử vụ án đưa người vượt biên đánh cá. Ảnh: TRẦN VŨ

Khoảng 21 giờ ngày 9-2-2023, tàu cá do Nghệ và Lê Thị Đẳng tổ chức xuất phát từ ngoài khơi gần cửa biển Sông Đốc, vượt biên sang Malaysia. Trên tàu có tài công Lê Quốc Khánh và ngư phủ Huỳnh Văn Lâm - tàu cá KG-94137-TS. Con tàu này do Lê Thị Đẳng mua của ngư dân tỉnh Kiên Giang, giao cho Nghệ tổ chức sửa chữa và vượt biên đến Malaysia.

Quang cảnh phiên xử lưu động sáng nay tại UBND thị trấn Sông Đốc. Ảnh: TRẦN VŨ

Khoảng 5 ngày sau, tức vào ngày 13-2-2023, bị cáo Nghệ dẫn theo 5 ngư phủ khác đi bằng đường hàng không sang Malaysia, được Lê Thị Đẳng tổ chức đón và đưa ra cửa biển EnDau, Malaysia, xuống tàu cá KG-94137-TS. Lúc này, tàu KG-94137-TS đã được Lê Thị Đẳng cho sơn sửa thành tàu cá Malaysia, với biển kiểm soát là PAF4860.

Khi đánh bắt cá trên vùng biển Malaysia hơn 2 tháng thì giữa Nghệ và Lê Thị Đẳng mâu thuẫn. Nghệ cho rằng Đẳng không giữ lời hứa ăn chia đúng tỷ lệ như đã thoả thuận ban đầu. Từ đó, vào ngày 24-4-2023, Nghệ cho tàu cá chạy về Việt Nam. Tuy nhiên, khi còn cách cửa biển Sông Đốc khoảng 4 hải lý thì máy hư, tàu cá của Nghệ phải neo đậu.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 2-5-2024, Đồn biên phòng Sông Đốc tuần tra phát hiện và đưa vào bờ, lập biên bản. Ngày 14-9-2023, Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án "Tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”. Ngày 7-11-2023, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can đối với Phạm Văn Nghệ. Nghệ bị bắt tạm giam từ ngày 27-11-2023 đến nay.