Cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

31/08/2023 19:38

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức Lễ Công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an Thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy của Công an TP.HCM…