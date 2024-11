Các nhà máy thủy điện đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả những tháng cuối năm 2024 27/11/2024 16:06

Để chủ động xử lý, ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả trong sản xuất điện và hoàn thành kế hoạch năm 2024, các nhà máy thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah và Srêpốk 3 (do Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý) đã triển khai nhiều biện pháp để chuẩn bị phòng tránh, sẵn sàng đảm bảo an toàn cho vận hành các tổ máy và điều tiết nước các hồ chứa.

Hồ chứa Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah.

Theo đó, từ ngày 13-9-2024 đến nay, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Thủy điện Buôn Kuốp thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình thực tế, tổ chức các cuộc họp thảo luận và đề ra các phương án vận hành, điều tiết nước giảm lũ hồ chứa Buôn Tua Srah, nhất là trong thời gian còn lại của mùa lũ năm 2024. Qua đó, giúp các nhà máy có thể ứng phó kịp thời, phù hợp với các tình huống xảy ra, đảm bảo các công trình hồ, đập, nhà máy vận hành an toàn. Công tác điều tiết nước chạy máy và xả về hạ du thực hiện theo đúng quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo phương án khai thác tối ưu theo tình hình lưu lượng nước về hồ chứa, đồng thời giảm thiểu thiệt hại khi có mưa lũ xảy ra, không để xảy ra các tình huống bị động trong quá trình điều tiết nước.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty lập phương án điều tiết nước.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp tổ chức kiểm tra hành lang thoát lũ khu vực hạ du ở huyện Kông Nô và huyện Krông Ana.

Công ty đã tổ chức kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị tại đập tràn, vận hành thử nghiệm mở/đóng cửa van cung để đảm bảo các cửa sẵn sàng làm việc. Rà soát và dự trù đầy đủ vật tư PCTT, PCLB, TKCN, đảm bảo lương thực, thực phẩm và y tế dự phòng. CBCNV của các nhà máy tổ chức tham gia diễn tập để nâng cao kỹ năng vận hành điều tiết nước giảm lũ, ứng phó kịp thời, bình tĩnh và đúng quy trình. Công ty đã phối hợp Ban Chỉ đạo PCLB các địa phương hiệu chỉnh quy chế phối hợp, kiểm tra hành lang thoát lũ, rà soát các Quy chế phối hợp với các nhà máy điện cùng trên lưu vực, khối Điện lực, Truyền tải điện có liên quan. Thường xuyên, kịp thời nhắn tin, thông báo kế hoạch vận hành, điều tiết nước để người dân các khu vực hạ du chủ động canh tác, sinh hoạt, đảm bảo an toàn. Hiện, các nhà máy của Công ty Thủy điện Buôn Kuốp quản lý vận hành đã và đang sẵn sàng cao trong công tác PCLB, TKCN để giữ vững sản xuất điện trong các tháng cuối năm 2024, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao và chuẩn bị kế hoạch tích nước cho mùa khô năm 2025.