Các nhà sản xuất ô tô tăng cường các biện pháp kiểm soát vật lý để vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn của châu Âu

(PLO)- Các nhà sản xuất ô tô được yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát vật lý để vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn của châu Âu.

Theo đó, nếu các nhà sản xuất ô tô muốn được xếp hạng an toàn năm sao, họ sẽ phải cung cấp các điều khiển vật lý để vận hành các mối nguy hiểm, cần gạt nước, đèn báo, còi và chức năng SOS.

Các nhà sản xuất ô tô được yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát vật lý để vượt qua các cuộc kiểm tra an toàn của châu Âu. Ảnh: Carscoopps.

Cơ quan an toàn đường bộ châu Âu, Euro NCAP, đang hướng tới việc sử dụng các nút bấm vật lý trên xe là cần thiết nếu các nhà sản xuất ô tô muốn được xếp hạng 5 sao. Động thái này được thiết kế để ngăn cản các nhà sản xuất ô tô phụ thuộc quá nhiều vào màn hình cảm ứng, điều mà tổ chức này mô tả là gây mất tập trung.

Các quy tắc sắp tới là phản ứng trước xu hướng thiết kế ô tô vốn đề cao các tính năng công nghệ cao. Nhiều màn hình hơn khiến ô tô mới trông có vẻ tương lai hơn và có thể mang lại những lợi ích khác cho các nhà sản xuất ô tô. Chúng đơn giản hóa nội thất, làm cho chúng rẻ hơn và cho phép các công ty tung ra các bản cập nhật qua mạng. Tuy nhiên, nội thất không có nút bấm cũng có nhược điểm.

Theo The Times đưa tin Euro NCAP tuyên bố rằng những màn hình cảm ứng này cũng yêu cầu người lái xe phải rời mắt khỏi đường để vận hành chúng. Do đó, để đạt điểm cao nhất trong bài kiểm tra an toàn, các nhà sản xuất ô tô sẽ phải cho phép người lái xe sử dụng cần gạt hoặc nút bấm để hoàn thành 5 nhiệm vụ quan trọng: chỉ đường, bật đèn báo nguy hiểm, bấm còi, vận hành cần gạt nước kính chắn gió và kích hoạt chức năng eCall SOS.

Trong khi Tesla dẫn đầu xu hướng chuyển điều khiển phương tiện lên màn hình cảm ứng thì Matthew Avery, giám đốc phát triển chiến lược của Euro NCAP, lại tuyên bố rằng đây là một vấn đề toàn ngành.

Avery chia sẻ với The Times: “Hầu hết các nhà sản xuất ô tô đang chuyển các nút điều khiển chính lên màn hình cảm ứng trung tâm, buộc người lái xe phải rời mắt khỏi đường đi và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn do mất tập trung”.

“Các cuộc thử nghiệm Euro NCAP mới sắp diễn ra vào năm 2026 sẽ khuyến khích các nhà sản xuất sử dụng các điều khiển vật lý riêng biệt cho các chức năng cơ bản một cách trực quan, hạn chế thời gian quan sát và do đó thúc đẩy việc lái xe an toàn hơn”.

Việc đưa ra các quy định mới này sẽ không yêu cầu các nhà sản xuất ô tô phải thay đổi thiết kế của họ, vì không cần thiết phải có xếp hạng Euro NCAP cao để một phương tiện có thể lưu thông trên đường. Tuy nhiên, việc đạt được điểm an toàn 5 sao là một thành tích có thể giúp chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng.

Tổ chức này có kế hoạch giới thiệu các hướng dẫn mới của mình như một phần của các thay đổi quy tắc rộng hơn sắp diễn ra vào năm 2026. Do đó, các quy tắc vẫn chưa được thiết lập chính thức, nhưng Avery nói với The Verge rằng các nhà sản xuất ô tô đã sẵn sàng chấp nhận những thay đổi này.

Avery nói với cơ quan này: “Vì công việc này đang được tiến hành nên chúng tôi vẫn chưa hoàn tất quy trình đánh giá. “Tuy nhiên, ý định của chúng tôi là áp dụng những yêu cầu mới này vào năm 2026 như đã nêu và các nhà sản xuất xe đã biết và ủng hộ sáng kiến ​​này”.

Các nhà sản xuất xe châu Âu đoàn kết sản xuất xe điện giá rẻ cạnh tranh Trung Quốc (PLO)- Các nhà nhà sản xuất ô tô châu Âu đoàn kết sản xuất xe điện theo phong cách hãng Airbus để có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc.

PHƯƠNG LÊ