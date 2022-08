Các sân bay muốn sớm áp dụng thu phí không dừng

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa chỉ đạo các sân bay phải đầu tư hệ thống thu phí không dừng (ETC) để phương tiện đi lại thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc. Đây là một trong các giải pháp giảm ùn tắc, chậm hủy chuyến tại các sân bay. Người đứng đầu Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư thêm hệ thống camera khu vực trước sân bay và tăng cường kiểm tra, xử lý xe dừng, đỗ sai quy định.

Nâng cao dịch vụ hàng không tại cảng

Chỉ đạo này đã nhận được sự hưởng ứng từ hệ thống 22 sân bay cả nước vì đây là một trong những giải pháp giảm ùn tắc và giúp phương tiện di chuyển nhanh hơn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, lãnh đạo các sân bay đều nhìn nhận ngoài hai sân bay đông khách gồm Tân Sơn Nhất (TSN) và Nội Bài, nếu ACV triển khai đồng bộ việc thu phí không dừng sẽ giải tỏa được tình trạng ùn tắc.

Sân bay quốc tế Phú Quốc là sân bay luôn có lượng khách đông đúc, đặc biệt cao điểm hè vừa qua, lượng khách thông qua sân bay này tăng kỷ lục đạt 100 chuyến bay/ngày. Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc sân bay quốc tế Phú Quốc, thông tin cuối cao điểm hè, lượng khách giảm 40% so với hồi cao điểm tháng 6 và tháng 7, tuy nhiên lượng khách vẫn ở mức cao, trung bình 13.500 khách/ngày.

Lượng khách đi/đến đông đúc kéo theo nhu cầu sử dụng phương tiện ô tô ra vào cảng tăng nhanh, tuy nhiên sân bay này chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc khiến khách mất nhiều thời gian xoay xở. Song người đứng đầu sân bay tại đảo ngọc cho rằng nên triển khai hệ thống ETC trong toàn hệ thống sân bay cả nước để đảm bảo tính thông suốt, đồng bộ. Có như vậy, khách và người điều khiển phương tiện ra vào sân bay không mất quá nhiều thời gian chờ đợi.

Từ đó, ông Đông nhấn mạnh cần áp dụng công nghệ vào hệ thống ETC để hạn chế nhân viên làm việc tại trạm thu phí, giải tỏa tình trạng ùn tắc khi lượng khách đông đúc. Ngoài ra, việc hạn chế nhân viên sẽ tập trung cho việc nâng cao dịch vụ hàng không tại cảng.

Đồng quan điểm, lãnh đạo sân bay quốc tế Vinh (Nghệ An) đánh giá thu phí không dừng đã được triển khai rộng rãi trên các tuyến giao thông đường bộ vì đây là xu thế của thế giới.

Vị này cho biết sân bay quốc tế Vinh ít khi xảy ra tình trạng ùn tắc, tuy nhiên những ngày cuối tuần, lượng ô tô vào sân bay đón khách thường rất đông. Do đó cần đẩy nhanh triển khai hệ thống ETC để về lâu dài kiểm soát được tình trạng ùn tắc, tính khách quan trong thu phí và giải phóng sức lao động của con người trực tiếp làm việc tại trạm thu phí. Vị lãnh đạo sân bay này cũng tiết lộ phía ACV dự kiến sẽ triển khai công nghệ ETC trong hệ thống 21 sân bay thuộc tổng công ty.

Ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc sân bay tư nhân quốc tế Vân Đồn, cũng cho biết thời gian tới sân bay tư nhân quốc tế Vân Đồn sẽ triển khai hệ thống ETC để luồng phương tiện di chuyển ra vào sân bay nhanh hơn.

Thử nghiệm tại sân bay Tân Sơn Nhất

TSN là sân bay có lượng khách đông nhất cả nước, đạt bình quân hơn 100.000 khách đi/đến/ngày, theo đó lượng phương tiện ra vào đón khách gần như không ngớt đổ ra đường Trường Sơn. Thời gian qua đã ghi nhận tình trạng ùn tắc cục bộ do luồng xe dồn vào cùng thời điểm nhiều chuyến bay buổi sáng dịp cao điểm hè, tết. Các chuyên gia giao thông nhìn nhận việc triển khai hệ thống ETC là một trong những khâu kéo giảm tình trạng ùn tắc tại sân bay TSN.

Một lãnh đạo sân bay TSN cho biết ACV đã sớm nhận diện và tính toán triển khai hệ thống ETC, tuy nhiên tùy điều kiện từng sân bay để tính toán phương án hợp lý. Trong đó, sân bay TSN do cự ly hẹp, ngắn nên phương án triển khai cần tính toán nhiều yếu tố gồm công nghệ, hạ tầng kỹ thuật và phương án vận hành.

Đại diện ACV thông tin đã tính toán để triển khai hệ thống ETC tại hệ thống 21 sân bay do ACV khai thác. Hiện ACV đang thống nhất giải pháp kỹ thuật, lắp đặt và vận hành với các công ty giải pháp phần mềm.

Theo đó, trước mắt đơn vị sẽ thử nghiệm tại hai sân bay đông khách nhất cả nước là Nội Bài và TSN, trong đó ưu tiên thử nghiệm tại sân bay TSN đầu tiên và dự kiến trong tháng 10 - 2022 sẽ đưa vào thử nghiệm.

Cụ thể, sẽ tính đến phương án phân luồng đối với xe vào nhà xe nếu hệ thống đọc dữ liệu kết nối phương tiện sẽ lưu thông thẳng ra bên ngoài thay vì qua trạm thu phí. Cùng với đó, giải pháp phần mềm sẽ kết nối với dữ liệu hệ thống giao thông đường bộ, cao tốc. Như vậy, phương tiện đã dán thẻ thu phí không dừng đường bộ, cao tốc có thể kết nối ra vào sân bay thu phí không dừng.•