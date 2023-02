Các vấn đề tiêu hóa thường gặp mà bạn có thể gặp phải nếu bị gan nhiễm mỡ

(PLO)- Một số vấn đề tiêu hóa phổ biến cũng có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ.

Theo NDTV, bệnh gan nhiễm mỡ là tình trạng có thêm chất béo tích tụ trong gan. Điều này hạn chế gan hoạt động bình thường. Khi có quá nhiều chất béo trong gan, nó có thể dẫn đến viêm và thậm chí để lại sẹo. Nếu không được điều trị, sẹo trong gan có thể dẫn đến suy gan.

Uống quá nhiều rượu là nguyên nhân phổ biến của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu (AFLD). Những người uống rất ít hoặc không uống rượu cũng có thể mắc bệnh gan nhiễm mỡ được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Những người thừa cân có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu cao hơn.

Trong giai đoạn đầu, người ta có thể không gặp bất kỳ triệu chứng nào của NAFLD. Nhưng nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến tổn thương gan vĩnh viễn (xơ gan, khi sẹo xấu đi). Do đó, điều quan trọng là phải xác định tình trạng này kịp thời.

Dấu hiệu và triệu chứng bệnh gan nhiễm mỡ

Vấn đề tiêu hóa bạn không nên bỏ qua, bao gồm buồn nôn, chán ăn có thể dẫn đến sụt cân ngoài ý muốn, đau bụng.

Gan nhiễm mỡ có thể dẫn đến một số triệu chứng khác như da nhợt nhạt, yếu đuối, cực kỳ mệt mỏi, sưng bụng và chân, cảm thấy ốm và nôn.

Các yếu tố nguy cơ của bệnh gan nhiễm mỡ

Một số vấn đề sức khỏe có thể làm tăng nguy cơ mắc NAFLD. Bao gồm mức cholesterol cao, thừa cân và béo phì, chứng ngưng thở lúc ngủ, bệnh tiểu đường loại 2, PCOS (Hội chứng buồng trứng đa nang), tuyến giáp hoạt động kém hoặc suy giáp.

Cách ngăn ngừa NAFLD

Một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Ngay cả những người mắc bệnh này cũng nên tập trung vào chế độ ăn uống và lối sống để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Một số lời khuyên để ngăn ngừa NAFLD, bao gồm:

- Ăn một chế độ ăn uống cân bằng giàu ngũ cốc, protein nạc, sữa ít béo, chất béo lành mạnh và trái cây tươi.

- Tiêu thụ thực phẩm ít calo và nhiều chất xơ.

- Nên tránh natri, carbs tinh chế, chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa.

- Bỏ hoặc giảm uống rượu đến mức thấp nhất có thể.

- Uống nhiều nước.

- Duy trì cân nặng khỏe mạnh.

- Quản lý lượng đường trong máu khỏe mạnh.

- Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.

