Video: Quá trình truy bắt khẩn sinh viên cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop

Video: Quá trình 2h truy bắt khẩn sinh viên cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop.

Liên quan vụ sinh viên cướp tài sản tại cửa hàng FPT Shop, nói về quá trình phá án, Ban giám đốc Công an TP.HCM cho biết ngay sau khi nhận tin báo đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng gây án. Ngay sau đó, hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm có mặt tại hiện trường. Nhiều tổ trinh sát được phân công rà soát các đối tượng theo diện quản lý của địa phương, trích xuất camera an ninh cùng nhiều biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm bắt nhanh đối tượng gây án. Từ đó nghi phạm dần hé lộ.