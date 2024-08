Cán bộ ngân hàng kịp thời ngăn chặn khách hàng bị kẻ gian lừa tiền 03/08/2024 10:11

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 26-6, khách hàng Nguyễn Thị C. (sinh năm 1943) đến quầy giao dịch TPBank Hồ Gươm và yêu cầu chuyển số tiền là 200 triệu đồng vào tài khoản của con trai. Khi trao đổi, bà C có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng, run rẩy và không nói rõ thông tin. Chuyên viên Vũ Thị Lương – cán bộ nhân viên TPBank trấn an để khách hàng bình tĩnh hơn, đồng thời hỏi thăm khách hàng về việc mang sổ tiền mặt khi khách hàng đã lớn tuổi mà không có người nhà đưa đi sẽ nguy hiểm. Khéo léo hỏi thêm một lúc, bà C mới nói rằng con trai bảo phải gửi tiền sang tài khoản đó, dù trước đó khách hàng có chia sẻ là đang ở gần con.

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, chuyên viên lấy lý do về việc nếu chuyển tiền này tại quầy sẽ mất phí chuyển tiền để khách hàng gọi điện lại cho đối tượng (xưng là Con) và mở loa ngoài để Chuyên viên nắm bắt thông tin. Đối tượng trong điện thoại nói giọng miền Nam, nghe rất trẻ, đồng thời liên tục thúc ép khách hàng gửi tiền, gọi mẹ xưng con với khách hàng, nhưng khách hàng trả lời không thống nhất, lúc thì cô – cháu, có lúc gọi con xưng mẹ.

Với kiến thức và kinh nghiệm trước đó, chuyên viên Vũ Thị Lương suy đoán rằng bà C đang bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Sau khi phân tích cho khách hàng với một vài trường hợp tương tự, lúc này bà C mới chia sẻ là người gọi không phải là con trai, đối tượng tự xưng là công an, uy hiếp buộc khách hàng phải làm theo nếu không sẽ bị đưa ra pháp luật do khách hàng và gia đình liên quan đến vụ lừa đảo trong miền Nam, để bảo vệ gia đình và bản thân nên khách hàng đã lấy tiền tiết kiệm và chuyển đi.

Lúc này, chuyên viên đã báo cáo cấp trên, đồng thời gọi cho Cán bộ Công an Phường trình báo sự việc. Khi có các đồng chí Công an Phường đến và giải thích, bà C mới thực sự hiểu mình bị đối tượng trên lừa đảo. Các đồng chí Công an đã đưa bà C về trụ sở để cung cấp thêm thông tin, hỗ trợ điều tra, ngăn cản các vụ lừa đảo tương tự và đưa khách hàng về nhà để trao đổi lại sự việc với người thân, nâng cao cảnh giác.

Chuyên viên Vũ Thị Lương – Ngân hàng Tiên Phong đã được Công an Quận Hoàn Kiếm trao bằng khen trong Hội nghị sơ kết đánh giá 6 tháng tình hình và kết quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm.

Chuyên viên Vũ Thị Lương – Ngân hàng Tiên Phong nhận bằng khen.

Hiện nay, các vụ lừa đảo công nghệ cao thông qua mạng internet, qua điện thoại, đặc biệt là với người lớn tuổi ngày càng nhiều. Ngân hàng luôn khuyến cáo khách hàng cần nâng cao cảnh giác, gia tăng bảo mật cho tài khoản cá nhân. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, khách hàng cần thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp, dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại và phối hợp cùng ngân hàng, các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn các hành vi lừa đảo.