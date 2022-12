Cán bộ TP.HCM không liên hoan kéo dài, không sử dụng xe công đi lễ hội dịp Tết

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu cán bộ, công chức không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài, không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành Chỉ thị chăm lo Tết Quý Mão năm 2023, nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ người dân đón mừng năm mới, đón Tết Nguyên đán.

Năm 2023, TP.HCM đón Tết với phương châm “Tết an vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm”, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội TP năm 2023 và giai đoạn 2022-2025; tổ chức chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, đảm bảo Tết đến với mọi người, mọi nhà.

Tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết; xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan, thu lợi bất chính.

Sở Tài chính cùng các sở, ngành khác chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Công an TP và các quận, huyện, TP Thủ Đức đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của người dân.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, tập trung giải quyết các công việc tồn đọng trước Tết, không để người dân, doanh nghiệp chờ đợi.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động; không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc; không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

