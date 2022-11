Cần gỡ vướng về bồi thường dự án vành đai 3

(PLO)- Theo tiến độ dự án, đến tháng 6-2023 sẽ phải có mặt bằng để khởi công nhưng cần tháo gỡ một số vướng mắc.

Đến nay, công tác cắm ranh mốc dự án đường vành đai 3 TP.HCM đã hoàn thành. TP Thủ Đức và các huyện đang gấp rút hoàn thành các thủ tục để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC) để có thể khởi công dự án vào tháng 6-2023. Tuy nhiên, tại các địa phương hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Dự án thành phần 1A ở TP Thủ Đức sẽ làm trước

Tại TP Thủ Đức, tuyến đường vành đai 3 đoạn qua địa bàn có chiều dài khoảng 14,7 km với diện tích thu hồi khoảng 139 ha, với 656 trường hợp bị ảnh hưởng. Cụ thể, tuyến 1A đi qua phường Long Trường có 72 hồ sơ trên 96 thửa đất bị ảnh hưởng. Tuyến 1B, 2B đi qua bốn phường Long Trường, Trường Thạnh, Long Thạnh Mỹ và Long Bình với 584 trường hợp bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của UBND TP Thủ Đức, đối với dự án thành phần 1A thuộc dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc đường vành đai 3 hiện nay, TP Thủ Đức đã hoàn thành việc xác nhận hồ sơ pháp lý nhà đất của toàn bộ 72 hồ sơ.

Địa phương này cũng đã có dự thảo chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC và lấy ý kiến người dân có liên quan. Trong 66 hộ dân được tiếp xúc, đối thoại để lấy ý kiến về dự thảo này thì có 45 hộ dân đồng ý, 21 hộ dân không đồng ý. Ngoài ra, có sáu hồ sơ chính quyền không liên hệ được với chủ sử dụng đất, TP Thủ Đức đang cho đăng báo và xác minh tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Công an TP Thủ Đức.

Mới đây, ngày 28-11, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cũng đã ký quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án thành phần 1A.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày ký. Như vậy, đến ngày 7-12, TP Thủ Đức sẽ bắt đầu tiến hành chi trả bồi thường cho các hộ dân. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 1A khoảng 1.500 tỉ đồng.

Những khó khăn cần tháo gỡ

Ngoài dự án thành phần 1A nêu trên, tính đến thời điểm hiện tại, TP Thủ Đức và các huyện còn lại đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm nhà đất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng của toàn dự án. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số khó khăn cần sớm được tháo gỡ thì mới đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tại huyện Bình Chánh có 393 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3. Trong đó, 170 hộ dân bị giải tỏa trắng nhà đất, còn lại là giải tỏa trắng đất ở hoặc giải tỏa một phần nhà đất. Hiện nay, huyện Bình Chánh đã kiểm kê hiện trạng, thu thập pháp lý, công khai bản vẽ xong toàn bộ trường hợp bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở quan trọng nhất để tiến hành các bước như ban hành thông báo thu hồi đất, tìm đơn vị tư vấn thẩm định giá đất để lập hệ số điều chỉnh giá đất thì chưa được phê duyệt. Do đó, huyện này chưa thể gửi thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân. Trong khi đó, huyện cũng đã mời đơn vị tư vấn thẩm định giá nhưng do dự án đầu tư chưa được duyệt nên vẫn phải chờ.

Huyện Bình Chánh cũng đã chuẩn bị khu TĐC 233 nền tại khu dân cư cụm công nghiệp An Hạ và 136 căn hộ tại chung cư Vĩnh Lộc B để bố trí TĐC cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khu dân cư cụm công nghiệp An Hạ hiện nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do chủ đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính.

Huyện Bình Chánh cũng đã kiến nghị Sở TN&MT cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân được bố trí TĐC tại dự án nêu trên. Tuy nhiên, đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

Cũng liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận, một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án có tình trạng nhà đất mua bán giấy tay trước ngày 1-7-2004 chưa được cấp giấy chứng nhận. Huyện Bình Chánh kiến nghị đối với trường hợp chuyển nhượng, cho tặng bằng giấy tay hoặc bằng miệng trước ngày có thông báo thu hồi đất được UBND xã xác nhận sử dụng ổn định, không tranh chấp thì lập hồ sơ cho chủ sử dụng đất đang trực tiếp sử dụng. Huyện Bình Chánh cũng đang chờ phản hồi thông tin từ Sở TN&MT hướng dẫn để có cơ sở thực hiện.

Tại TP Thủ Đức đang gặp vướng mắc với các trường hợp mua bán, sang nhượng bằng giấy tay từ sau ngày 1-8-2008. Theo báo cáo của TP Thủ Đức, các trường hợp mua bán bằng giấy tay phát sinh sau ngày 1-8-2008 đến nay chưa có hướng dẫn được hay không được đứng tên hồ sơ bồi thường. Địa phương này kiến nghị Sở TN&MT có hướng dẫn.

Theo UBND TP Thủ Đức, đặc thù của tuyến đường vành đai 3 đi qua địa bàn TP Thủ Đức có 2/3 số lượng hồ sơ là nhà ở, đất ở nên việc thu thập pháp lý, xác minh, xác nhận nguồn gốc mất nhiều thời gian hơn đối với hồ sơ đất nông nghiệp. Phần lớn các hộ dân nhận chuyển nhượng bằng giấy tay không cung cấp được thông tin thời gian sử dụng đất chỉ có thời gian nhận chuyển nhượng, không kê khai nguồn gốc đất được sử dụng ổn định, liên tục từ năm 1975. Do đó, các phường cần nhiều thời gian trích lục các tài liệu địa chính có liên quan và các giấy tờ khác do người dân cung cấp làm cơ sở pháp lý cho việc xác nhận.

TP Thủ Đức cho biết một số trường hợp đất đã được cấp giấy chứng nhận, sau đó tự san lấp, phân nhỏ lẻ. Có trường hợp xây dựng nhà không phép và bán bằng giấy tay qua nhiều người gây khó khăn trong xác minh, xác nhận nguồn gốc và xác lập đối tượng đứng tên hồ sơ bồi thường (xác nhận cho chủ mới hay cho chủ cũ và cho tách hay không cho tách hồ sơ bồi thường). Hiện nay đã có một số trường hợp nộp đơn tranh chấp tại địa phương.•

Huyện Hóc Môn đề xuất dùng khu đất công để làm khu tái định cư Huyện Hóc Môn có 275 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường vành đai 3 và hiện hồ sơ pháp lý cho 275 trường hợp đã xong. Hiện nay, huyện Hóc Môn cũng đang chuẩn bị các bước tìm đơn vị tư vấn để lập hệ số điều chỉnh giá đất phục vụ cho việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC. Để có chỗ bố trí TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng, huyện Hóc Môn đang đề xuất một khu đất do Nhà nước quản lý để làm dự án TĐC. Huyện Hóc Môn cho biết lãnh đạo TP đã chấp thuận chủ trương này. Tuy nhiên, do là đất công nên hiện còn phải xin ý kiến và chờ hướng dẫn của các cơ quan có liên quan.

