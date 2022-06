Căn hộ HT Pearl ‘4 an, 0 rủi ro’ đáng sống TP. Thủ Đức

Vị trí đắc địa – tầm nhìn đắt giá

Tọa lạc tại trung tâm đô thị sáng tạo khu Đông, vị trí HT Pearl là nơi khơi nguồn vượng khí với tầm nhìn đắt giá nhất khu Đông, dự án còn là tâm điểm của 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam: TP. HCM, TP Thủ Đức, TP Biên Hòa, TP Dĩ An và TP Thuận An. 05 thành phố tạo thành liên kết kim cương giúp HT Pearl trở thành siêu phẩm Đầu tư – An cư được săn đón, HT Pearl sở hữu View siêu đỉnh với:

· View thiên nhiên: Trải nghiệm, hưởng trọn không khí trong lành với cảnh quan thiên nhiên 05 hồ tự nhiên và núi Châu Thới

· View triệu đô: Ôm trọn tầm nhìn Landmark 81

· View đô thị & Thương mại: Thừa hưởng cảnh quan năng động, hiện đại của một đô thị phát triển.

Lần đầu tiên khu Đông ra mắt căn hộ "4 an" và căn hộ "0 rủi ro"

Giải quyết mọi băn khoăn của khách hàng cùng 4 AN:

· An toàn: Pháp lý dự án an toàn tuyệt đối, gần như tốt nhất thị trường, dự án được các đơn vị tên tuổi, uy tín thi công xây dựng

· An tâm: An tâm về tài chính cùng chính sách thanh toán 9% ký HĐMB

· An cư: Hệ thống +30 tiện ích đỉnh cao hòa hợp trong thiết kế sang trọng và tinh tế

· An yên: Tầm nhìn 360, vùng đệm xanh đắt giá, kết nối quốc lộ 1K và Phạm Văn Đồng

Chuẩn vị đầu tư cùng 0 rủi ro:

· Không rủi ro về pháp lý của dự án

· Không rủi ro về tiến độ xây dựng của dự án

· Không rủi ro về chất lượng căn hộ

Sở hữu ngay chỉ với 250 triệu

Thấu hiểu nỗi âu lo về tài chính, HT-Pearl áp dụng chính sách hỗ trợ an cư hấp dẫn. Thay vì phải thanh toán 30% mới có thể ký Hợp đồng mua bán thì nay khách hàng chỉ cần thanh toán 9% - tương đương 250 triệu. Những đợt thanh toán tiếp theo khách hàng chỉ cần chi trả chỉ từ 1,5%/đợt.

Dự án HT Pearl được quản lý vận hành bởi đơn vị Hoosiers Nhật Bản theo triết lý "Omotenashi" - Phục vụ từ trái tim. Với gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực quản lý, Hoosiers tập trung vào trải nghiệm đóng vai trò quan trọng khi thiết lập chuẩn mực sống mới cho cư dân Akoya nói riêng và HT Pearl nói chung. Từ đó, khi gia chủ đầu tư căn hộ theo hình thức cho thuê, khách thuê sẽ được hưởng những dịch vụ hiện đại và văn minh đến từ xứ sở mặt trời mọc, góp phần gia tăng giá trị của nguồn thu nhập thụ động.

Tất cả tinh hoa đều hội tụ tại HT Pearl - Căn hộ chuẩn Nhật với những chính sách thanh toán thông minh mở ra cơ hội đầu tư và an cư tuyệt vời.

Thuận Hùng - Đại lý phân phối chính thức HT-Pearl

Địa ốc Thuận Hùng là đơn vị phân phối bất động sản cao cấp, hạng sang đến trung cấp với hơn hàng nghìn khách hàng đã giao dịch thành công, cùng với đó đội ngũ S.C.M (Sale Constance Management - Quản lý tư vấn bán hàng) chuyên nghiệp được đào tạo bài bản.

Địa ốc Thuận Hùng không ngừng khẳng định vị thế năng lực và uy tín của mình với các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam.

Thuận Hùng như cánh tay nối dài giúp khách hàng nhanh dễ dàng tiếp cận thông tin đầy đủ, nhanh chóng về dự án HT Pearl.

Thuận Hùng Group - Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Thuận Hùng

· Địa chỉ: số 27 đường B, Him Lam Phú Đông, TP. Dĩ an, Bình Dương

Thông tin liên hệ tham quan căn hộ mẫu và mua bán HT Pearl qua :

· Địa chỉ dự án: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Bình Dương.

· Hotline: 0911 525 454

· Website: https://thuanhunggroup.com/ht-pearl/