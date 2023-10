Cần siết chặt quản lý thực phẩm từ thiện

(PLO)- Theo Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM, hiện nay việc quản lý thực phẩm từ thiện vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa có cách quản lý hiệu quả.

Chiều 5-10, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại chung cư Palm Heights, TP Thủ Đức khiến bé gái 6 tuổi tử vong vào ngày 1-10 vừa qua.

Đến nay, TP.HCM ghi nhận hơn 50 người có triệu chứng khó chịu, quặn ruột, đau sau khi tham gia bữa tiệc, trong đó, 19 người đã nhập viện.

Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm tại chung cư Palm Heights. Ảnh: VÕ THƠ

Bày tỏ sự tiếc nuối về sự việc trên, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, tính đến nay, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ thu được hai mẫu bánh su kem được sử dụng tại bữa tiệc và hai mẫu bánh tại cơ sở sản xuất được làm vào ngày 29-9.

Tuy rằng khi xảy ra vụ việc, nhiều cơ quan chức năng vào cuộc nhưng có sự chậm trễ bởi bữa tiệc diễn ra từ thứ sáu, nhưng đến sáng thứ hai mới tiến hành lấy mẫu. Cơ quan quản lý đã vào cuộc chậm một bước.

Về lý do chỉ tập trung lấy mẫu bánh su kem mà không kiểm tra các loại thực phẩm khác trong bữa tiệc vì bé gái tử vong không tham gia bữa tiệc mà ăn bánh su kem do mẹ mang về, do đó, bánh su kem là điểm nghi vấn cho vụ ngộ độc của các bé sau khi tham gia bữa tiệc.

Bà Phong Lan nhìn nhận, nhiều năm qua trên địa bàn TP.HCM không xảy ra ngộ độc thực phẩm dẫn đến chết người trừ ngộ độc rượu metanol, đây là sự việc vô cùng đau lòng.

Qua vụ việc này, bà Phong Lan nhìn nhận việc quản lý những thực phẩm từ thiện vẫn còn nhiều khoảng trống, chưa có cách quản lý hiệu quả.

"Loại hình này có nhiều điểm tương tự với thực phẩm đường phố, không cần đăng ký kinh doanh, không cần giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm"- bà Phong Lan cho hay.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đã có kế hoạch thống kê các cơ sở từ thiện tại các quận, huyện, TP Thủ Đức. Trước mắt là chú trọng tập huấn cho những người làm công tác từ thiện để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân.

Trước đó, ngày 29-9, Ban Quản lý Chung cư Palm Heights có tổ chức tiệc trung thu cho các cháu là con của cư dân và nhân viên sinh sống tại chung cư. Sau đó phát bánh cho khoảng 200 người, gồm 150 trẻ em và 50 người lớn. Đến chiều 30-9, một trẻ em là con của nhân viên sau khi ăn phần bánh su kem dư tại bữa tiệc đã xuất hiện triệu chứng nôn ói, tiêu chảy. Tối 1-10, bé có diễn biến nặng hơn nên gia đình đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bé không qua khỏi.

Vi khuẩn Salmonella spp có trong phân của 2 trẻ ngộ độc đêm trung thu (PLO)- Vi khuẩn Salmonella spp có trong phân của hai trẻ bị ngộ độc thực phẩm sau tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights.

VÕ THƠ