Cần Thơ: Cử tri hỏi về tiến độ cầu Trần Bạch Đằng, khu dân cư tự phát

Chiều 2-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cùng các đại biểu HĐND TP và HĐND quận Ninh Kiều đã đi tiếp xúc cử tri ba phường An Nghiệp, AN Hòa, An Khánh trước kỳ họp cuối năm.

Cử tri Đặng Đức Mão phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 2-11. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, cử tri Đặng Đức Mão đã góp ý về nhiều vấn đề kinh tế - xã hội của TP. Cử tri Mão cho rằng Nghị quyết 45 của Quốc hội quyết cho Cần Thơ nhiều cơ chế đặc thù nhưng việc triển khai chậm, đến nay đã gần hai năm, ông hỏi TP đã thực hiện được bao nhiêu cơ chế.

Liên quan đến khu dân cư tự phát, cử tri Mão cho biết, trước đây trên báo có đăng mục trả lời cử tri của cơ quan chức năng nói giải quyết trong quý I nhưng nay hết quý III chưa có báo cáo thì quy trách nhiệm người đứng đầu như thế nào.

Cử tri Phan Hồng Nhung cũng bày tỏ mong muốn TP sớm triển khai các cơ chế đặc thù, xây dựng các chính sách phù hợp để vực dậy kinh tế TP trong thời gian tới.

Cạnh đó, bà nhắc lại việc tại kỳ họp cuối năm 2022, cử tri đã nêu câu hỏi về xây dựng cầu và đường Trần Bạch Đằng thì được trả lời sẽ triển khai vào tháng 6-2023 nhưng đến nay chưa khởi công.

“Đề nghị làm sớm cầu và đường Trần Bạch Đằng để giải quyết nút thắt giao thông khu vực này, giúp người dân hai quận Bình Thuỷ và Ninh Kiều có đời sống phát triển hơn từ cây cầu này” – bà Nhung nêu ý kiến.

Một số cử tri cũng bày tỏ ý kiến về công tác chống ngập ở một số tuyến đường khi mưa lớn, khi triều cường; công tác thu gom rác chưa đảm bảo vệ sinh môi trường; quản lý đất công; đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh…

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều trả lời một số vấn đề cử tri đặt ra. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cho biết, từ nay đến cuối năm sẽ giải quyết xong vấn đề khu dân cư tự phát trên địa bàn quận. Vấn đề thu gom rác không đảm bảo, ông cho biết quận đã đề nghị Phòng TN&MT nhắc đơn vị thu gom rác phải khắc phục tình trạng phương tiện thu gom không đảm bảo khiến rác rơi vãi dọc đường hoặc thu gom không hết rác, nếu không đảm bảo thì cắt hợp đồng…

Về cầu Trần Bạch Đằng, ông Ánh cho biết “có chậm so với kế hoạch”. Lý do là việc giải phóng mặt bằng bị vướng một hộ bên Ninh Kiều. Hiện đã thống nhất được phương án bố trí nền tái định cư cho hộ này, dự kiến tháng 11 có mặt bằng để triển khai các bước tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường trả lời cử tri. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đề nghị phường và quận giải quyết dứt điểm các ý kiến cử tri nêu ra, trong đó có việc quản lý đất công phải đảm bảo quy định, phường không được vị nể tình cảm.

Về thực hiện cơ chế đặc thù, ông Trường cho biết, chính sách tăng thu nhập hiện chưa thực hiện được. Lý do là tuy năm 2022 thu vượt 178 tỉ, TP có xin trung ương dùng tiền đó để tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức nhưng Bộ Tài chính nói do năm 2021 thu không đạt nên phần vượt của năm 2022 đã trừ vào năm 2021.

Chính sách về phí, lệ phí thì cơ quan chuyên môn đang tích cực tham mưu để HĐND TP ban hành. Đối với Trung tâm liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản vùng ĐBSCL đặt tại Cần Thơ đã hoàn chỉnh, sẽ được Thủ tướng phê duyệt sau khi Quy hoạch tích hợp của TP được phê duyệt…

Về đề nghị miễn giảm học phí, TP sẽ cân đối ngân sách, có thể sẽ giảm học phí chứ không miễn như năm trước.

