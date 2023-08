Cần Thơ: Nếu làm tốt việc định giá đất sẽ tăng thu 500 tỉ

(PLO)- Trước tình hình mưa lũ xuất hiện ở một số khu vực, các hồ thủy điện của EVNGENCO1 như Đồng Nai 3, Hàm Thuận...đã phát huy vai trò cắt phần lớn cơn lũ, đảm bảo an toàn cho hạ du.

10/08/2023 15:23

(PLO)- Hành lang an toàn lưới điện cao áp luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chủ động phương án để giữ vững an ninh truyền tải điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước.