(PLO)- Người dân và chính quyền địa phương mong muốn cơ quan chức năng sớm xóa bỏ điểm đen giao thông tại ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức, Long An.

Tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Long An có nhiều điểm giao nhau với các trục quốc lộ và tỉnh lộ khác. Tại một số nút giao vẫn còn bất cập về hạ tầng và biển báo hiệu nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Đáng chú ý, khu vực ngã tư Long Kim (giao giữa Quốc lộ 1 với đường Phan Văn Mãng, đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Lê Văn Vịnh, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức) đang là một điểm đen mới về tai nạn giao thông khiến nhiều người lo lắng.

Ngã tư nguy hiểm

Thời gian qua tại ngã tư Long Kim, tình hình trật tự, an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm. Xe hỗn hợp lưu thông rất đông khiến nhiều xe phải chen chúc để vượt qua.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, ngày cuối tuần, nơi đây là điểm ùn tắc lớn khi người dân từ TP.HCM về miền Tây và ngược lại. Điển hình vào Tết Dương lịch vừa qua, người dân từ miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ đã phải chịu cảnh ùn ứ nhiều giờ tại khu vực này.

Một vụ va chạm giao thông xảy ra ở ngã tư Long Kim

“Lưu lượng xe qua lại rất lớn, nhiều xe khách và xe tải chạy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi. Vào các ngày lễ, Tết, khi qua đây rất vất vả. Ngoài ra, ngay chỗ khúc cong nhiều xe đầu kéo rẽ lên ĐT 830, ngược xuống Quốc lộ 1 rất nguy hiểm. Ô tô từ thị trấn Bến Lức qua Khu công nghiệp Chin luh thì bị biển cấm, phải vòng lên, ùn ứ xảy ra càng nhiều hơn. Rồi nhiều người chạy xe ba gác buôn bán dưới lòng đường rất nguy hiểm” - anh Nguyễn Hữu Anh Tiến (24 tuổi, ngụ thị trấn Bến Lức) bức xúc nói.

Các loại xe lưu thông hỗn độn tại khu vực nút giao Long Kim. Ảnh: HUỲNH DU

Chị Huỳnh Ngọc Linh (32 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước) cho biết: “Tôi đi qua đây hằng ngày và thấy rất nhiều người lưu thông thiếu ý thức, nhất là vào giờ cao điểm, mạnh ai nấy chạy dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc xảy ra. Có khi công nhân trong khu công nghiệp chạy ra Quốc lộ 1 rồi cứ chạy ngược xuống gần tới cầu Bến Lức rất nguy hiểm”.

Theo ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, thời gian qua tại nút giao ngã tư Long Kim đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông. Mỗi ngày có gần 50.000 xe lưu thông qua lại đã gây kẹt xe cục bộ.

Vào giờ cao điểm, lượng công nhân từ các khu công nghiệp di chuyển qua nút giao thông này cộng với lưu lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1 và các ngã khác gây ùn tắc, tai nạn thường xuyên. Đơn cử, riêng trong tháng 12-2023, tại khu vực này đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến một người chết và một người bị thương.

Các loại xe lưu thông hỗn độn tại khu vực nút giao Long Kim. Ảnh: HUỲNH DU

Cần có giải pháp

Người dân địa phương và người tham gia giao thông từng nhiều lần kiến nghị ngành chức năng, chính quyền sở tại có biện pháp xóa điểm đen tai nạn này.

Theo Đại tá Trần Văn Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Phó Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, khung giờ cao điểm tại ngã tư Long Kim hằng ngày (sáng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30) có nhiều công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, người lao động đi làm, tan ca.

Lưu lượng giao thông qua khu vực ngã tư Long Kim rất lớn.

Theo đó, lưu lượng người và xe tham gia giao thông qua khu vực này rất đông. Điều này dẫn đến thường xuyên xảy ra tình trạng xung đột về giao thông, ùn tắc cục bộ, thậm chí va chạm giao thông. Để khắc phục tình trạng trên, Công an tỉnh Long An kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức khảo sát, có phương án giải quyết khắc phục.

UBND huyện Bến Lức đã đề xuất UBND tỉnh Long An, Ban ATGT tỉnh kiến nghị Bộ GTVT, Ban ATGT Quốc gia xem xét, sớm triển khai đầu tư xây dựng cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 1 qua nút giao này.

Người dân và chính quyền địa phương mong muốn sớm xoá bỏ điểm đen giao thông khu vực ngã tư Long Kim.

Ông Lê Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Bến Lức, cho biết: “Thời gian qua, Khu Quản lý đường bộ IV đã phối hợp với địa phương khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu và bố trí lại giao thông tại đây. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt, tạm thời nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, về lâu dài cần phải có những giải pháp căn cơ và hiệu quả hơn”.•

Có kinh phí sẽ làm cầu vượt Liên quan đến nút giao Long Kim, vào cuối tháng 11-2023, tại buổi làm việc với Ban ATGT tỉnh Long An, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết: Bộ GTVT đang có chủ trương nguồn kinh phí trung hạn năm 2026 để nâng cấp các tuyến quốc lộ trọng điểm của cả nước. Khi đó sẽ có nguồn kinh phí đầu tư cầu vượt ở khu vực này. Đồng thời sẽ mở rộng các đoạn “thắt cổ chai”, cầu hẹp, cầu yếu… tại các tuyến giao thông khác trên địa bàn tỉnh Long An cũng như toàn quốc. Trước mắt, địa phương phối hợp với Khu Quản lý đường bộ IV khẩn trương hoàn tất các thủ tục để bố trí lại giao thông tại nút giao trên đảm bảo an toàn trong dịp lễ, Tết sắp tới.

HUỲNH DU