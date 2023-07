Cảnh báo về các loại tiền giả mới, trong đó có mệnh giá 500.000 đồng

(PLO)- Người dân khi phát hiện tiền giả và đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Theo công an tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 50.000 đồng và 20.000 đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang thông báo về một số đặc điểm nhận biết, cụ thể: Tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng (seri BD, PH, QZ, ZF, PB, RV); 50.000 đồng (seri EX); 20.000 đồng (seri FA)

Các loại tiền giả này có đặc điểm nhận biết như sau: hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít;

Không có hiệu ứng đổi màu, lấp lánh như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn có làm giả cụm số dập nổi bằng phương pháp in;

Khi soi dưới đèn cực tím: số seri dọc và số seri ngang không phát quang, khu vực cửa sổ phát quang, nhìn thấy rõ cụm số mệnh giá giả dập nổi dưới đèn cực tím.

Loại tiền giả polymer không được làm từ polymer nên không đàn hồi. Các hình bóng chim không tinh xảo.

Ở tờ tiền thật, hình ảnh Bác Hồ cũng như hình chùa Một Cột được in sáng trắng, rõ nét, khắc họa chi tiết.

Ngoài ra, dây bảo hiểm trên tiền thật còn có cụm số mệnh giá và chữ "NHNNVN" hoặc "VND", trong khi tiền giả không rõ ràng hoặc không có yếu tố này.

Ngoài ra, người dân có thể ngửi thử tờ tiền vì polymer thật có mùi thơm đặc trưng, dễ nhận biết, còn tiền giả có mùi nhựa hoặc mùi nhựa ni lông nồng.

Một cách nhận biết khác là nghiêng tờ tiền, ở tiền thật mực sẽ đổi màu chuyển từ vàng sang xanh lá cây hoặc ngược lại, trong khi tiền giả không đổi màu hoặc đổi màu nhưng không đúng màu như polymer thật.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị người dân khi phát hiện tiền giả, đối tượng sử dụng, tiêu thụ, vận chuyển tiền giả báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ đến Công an tỉnh Bắc Giang.

