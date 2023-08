Cảnh sát cứu kịp nam thanh niên nghi nhảy cầu vì say rượu

(PLO)- Chưa rõ nguyên nhân người này nhảy cầu nhưng khi được cứu, người này đang say rượu.

Sáng 22-8, Công an Hải Phòng thông tin về sự việc một người đàn ông nhảy cầu tối ngày hôm qua và được lực lượng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) cứu thành công.

Sự việc diễn ra vào khoảng 22 giờ tối qua tại cầu An Dương, huyện An Dương. Nạn nhân là ĐVK (30 tuổi, trú tại xã Đồng Thái, huyện này).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông đã khẩn trương điều động 1 xuồng cứu nạn cứu hộ cùng 6 cán bộ chiến sĩ đến phối hợp cùng Công an xã An Đồng, Công an huyện An Dương, cứu thành công anh ĐVK.

Khi này anh ĐVK đang cố gắng bơi trên dòng nước. Sau khi được đưa lên bờ cấp cứu, ban đầu xác định anh ĐVK say rượu và nội tạng không bị tổn thương .

Sau khi kiểm tra sức khỏe, Công an huyện An Dương đã bàn giao anh ĐVK cho người nhà chăm sóc.

NGỌC SƠN