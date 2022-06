Cảnh sát PCCC bơi 100 mét, di chuyển hình nộm 40kg chỉ 172 giây

Sáng ngày 2-6, tại Câu lạc bộ bơi lội Lam Sơn, quận 5, TP.HCM diễn ra hai nội dung thi vòng loại là bơi cứu nạn cứu hộ (CNCH) trong môi trường nước với sự tham gia của hàng trăm cán bộ chiến sĩ.

Theo đó, hai vận động viên thuộc một đội sẽ bơi quãng đường 100 mét, đưa hình nộm có trọng lượng khoảng 30 và 40kg về đích.

Trong phần thi này, Đội Chữa cháy và CNCH KV4, Phòng PC07 chỉ mất hơn 172 giây để đưa hình nộm 31kg nổi và hình nộm 40kg chìm dưới độ sâu 2 mét trên một khoảng cách là 100 mét về đích.

Ở phần thi CNCH trong môi trường nước, vận động viên mang theo bình khí, mặt nạ, chân vịt… thuộc Đội Chữa cháy và CNCH KV4, Phòng PC07 cũng thành công vượt qua khoảng cách 50 mét, đưa hình nộm chìm 40kg về đích trong thời gian ngắn nhất.

Trong ngày 3-6, sẽ diễn ra các phần thi còn lại ở môn 100m vượt chướng ngại vật, CNCH; CNCH trong môi trường khói khí độc.

Theo Công an TP.HCM, từ ngày 1-6 đến 3-6, Cụm thi đua X sẽ tổ chức thi vòng loại cho 28 đội dự thi gồm 22 Đội Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an 22 quận, huyện và TP Thủ Đức, cùng sáu Đội trực thuộc Phòng PC07.

Hội thi vòng loại nhằm tìm ra các Đội xuất sắc nhất để tham gia vòng thi đấu chính thức Chung kết cấp Bộ Công an vào năm tới do Công an TP.HCM đăng cai tổ chức.

“Những nội dung thi đấu đã được nghiên cứu, sát với các tình huống cứu nạn, cứu hộ trên thực tế; vận động viên thi đấu sẽ phải sử dụng các chiến thuật, kỹ thuật để xử lý các sự cố tai nạn một cách nhanh chóng, hiệu quả, cứu người bị nạn trong môi trường dưới nước, trên cạn và có khói khí độc; đòi hỏi cán bộ, chiến sỹ phải có trình độ nghiệp vụ cao, kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo về kỹ chiến thuật và bản lĩnh gan dạ của người chiến sỹ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ vì nước quên thân, vì dân phục vụ” – đại diện ban tổ chức nói.