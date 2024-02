Cảnh sát thông báo tìm người dân bị lừa mua iPhone dỏm

Chiều 26-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an Hà Tĩnh đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán điện thoại di động iPhone chính hãng giá rẻ qua mạng xã hội.

Quá trình điều tra, Phòng PC02 xác định: Các đối tượng quảng cáo việc bán điện thoại di động nhãn hiệu iPhone chính hãng Apple, mới nguyên seal (chưa bóc hộp) với giá giao động từ 6.990 ngàn đồng đến 7.590 ngàn đồng trên mạng xã hội Facebook.

Khi người dùng Facebook thấy điện thoại iPhone được bán với giá rẻ thì để lại thông tin liên hệ mua hàng gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và lựa chọn loại máy để mua. Sau đó các đối tượng sử dụng số điện thoại rác, Zalo không chính chủ để liên hệ tư vấn bán hàng và cam kết với khách hàng đây là iPhone chính hãng, còn nguyên seal và được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Khi khách hàng đồng ý mua hàng thì nhóm này gửi hàng cho khách thông qua dịch vụ giao hàng thu hộ và yêu cầu khách hàng phải thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng rồi mới cho nhận hàng để kiểm tra. Thực tế, hàng các đối tượng dùng để gửi cho khách chỉ là điện thoại di động giả, có bề ngoài gần giống với điện thoại Iphone chính hãng.

Với phương thức, thủ đoạn như trên, các bị can đã “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của nhiều bị hại trên toàn quốc, sử dụng nhiều số điện thoại rác, Zalo không chính chủ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng. Cụ thể các số điện thoại rác gồm: 0333157324, 0795861699, 0397872837, 0879690082, 0869741601, 0337031813, 0344699562, 0357938013… Các tài khoản Zalo không chính chủ có tên: Ngọc SP, Phương SP, Hằng SP, Phương SP…

Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội nói trên diễn ra trong thời gian dài, các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thông báo tìm bị hại. Theo đó, những ai đã từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn và các số điện thoại rác, Zalo nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh (số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) để được giải quyết.

Đắc Lam