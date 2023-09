Cảnh sát tìm thấy thi thể thanh niên để lại xe máy trên cầu Bến Thủy 2

(PLO)- Từ việc phát hiện chiếc xe máy để lại trên cầu Bến Thủy 2 (Nghệ An), người thân nghĩ có chuyện chẳng lành đã tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Cuối chiều 3-9, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cùng người dân đã tìm, vớt được thi thể anh NVV (29 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) trên sông Lam.

Trước đó, sáng 2-9, người dân và lao công phát hiện có một chiếc xe máy trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).

Sau đó, cơ quan chức năng xác minh ra chiếc xe máy đó của anh V để lại trên cầu Bến Thủy 2.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân đã tổ chức tìm kiếm anh V trên sông Lam. Sau một ngày đêm nỗ lực tìm kiếm không thấy anh V, người nhà đã trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 3-9, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo liền điều động Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm. Thi thể anh V được tìm thấy ở hạ nguồn sông Lam (đoạn chảy qua TP Vinh).

Đ.LAM