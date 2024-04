Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thu phí từ ngày 26-4 21/04/2024 12:36

Ngày 21-4, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (thuộc Tập đoàn Sơn Hải) cho biết cao tốc Nha Trang - Cam Lâm bắt đầu thu phí từ ngày 26-4. Công ty này đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hoàn thành gần một năm trước. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đưa vào khai thác từ ngày 19-5-2023; được nghiệm thu, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 12-1.

Theo kế hoạch ban đầu, cao tốc Nha Trang - Cam Lâm thu phí từ tháng 12-2023. Theo phương án thu phí được duyệt, cao tốc này có bốn trạm thu phí tại các nút giao Diên Khánh, Suối Dầu, Cam Lâm, Cam Ranh.

Quy mô các trạm gồm bốn làn thu phí (mỗi chiều có hai làn). Bốn trạm thu phí trên tuyến nhánh được thiết kế mô hình đầu vào ETC đơn làn tự do (một làn, không có barie), đầu ra ETC đơn làn (hai làn, có barie).

Bảng giá thu phí cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Ảnh: VH

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm cùng với cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo là hai dự án được Cục Đường bộ Việt Nam cho thí điểm mô hình thiết kế hệ thống thu phí điện tử không dừng.

Theo ông Nguyễn Văn Huy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, lý do dời thời gian thu phí là chờ dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành thông tuyến. "Lần thu phí này sẽ trùng với dịp dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hoàn thành”- ông Huy thông tin.

Khi cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông tuyến, từ TP.HCM đi Nha Trang chỉ còn khoảng 400 km. Ảnh: XUÂN HOÁT

Khi cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông tuyến, từ Nha Trang (Khánh Hòa) đi TP.HCM rút ngắn, còn khoảng 400 km.

Dự án thành phần cao tốc Nha Trang - Cam Lâm dài hơn 49 km, đi qua các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, TP Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỉ đồng.