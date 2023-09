Cặp bánh trung thu lớn nhất Việt Nam sẽ xuất hiện ở Festival Chí Linh – Hải Dương 2023

(PLO)- Cặp bánh trung thu lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam hồi đầu năm vừa rồi sẽ xuất hiện tại Festival Chí Linh – Hải Dương.

Chiều 11-9, tại TP Chí Linh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì, thông tin về Festival Chí Linh - Hải Dương năm 2023 và Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Trong lần đầu tiên được tổ chức, Festival Chí Linh - Hải Dương năm 2023 với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Khát vọng tỏa sáng” sẽ diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 24-9 đến 4-10.

Festival gồm 8 chương trình: khai mạc; đêm hội trăng rằm với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ thiếu nhi Chí Linh - Hải Dương”; liên hoan thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại khu di tích quốc gia đền Mẫu Sinh - đền Thánh Hóa; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu và triển lãm sinh vật cảnh; các trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm “Trung thu Việt Nam”; đồng diễn và giao lưu dân vũ, khiêu vũ thể thao; phối hợp tổ chức các hoạt động Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND TP Chí Linh cho biết, Festival Chí Linh – Hải Dương dự kiến sẽ tổ chức hai năm một lần, với tham vọng nhằm quảng bá hình ảnh của Chí Linh - Hải Dương để thu hút du khách và các nhà đầu tư. Trong đó điểm nhấn là các hoạt động xoay quanh Trung thu.

“Chúng tôi cử các cán bộ đi học hỏi lễ hội Trung thu Tuyên Quang để mang về tổ chức tại Hải Dương. Chúng tôi muốn đến dịp Trung thu, du khách sẽ nhớ tới Chí Linh” – ông Kiên cho biết.

Theo đạo diễn Mai Thanh Tùng, để tạo điểm nhấn, thu hút du khách, Festival Chí Linh sẽ có sự xuất hiện của cặp bánh trung thu lớn nhất Việt Nam mà mới được xác lập hồi đầu năm nay, được trưng bày trong hai ngày 28,29-9.

Mỗi chiếc bánh kỷ lục có trọng lượng 200kg, đường kính 1,2 m, chiều cao 15 cm. Ngoài ra, tại hoạt động có hơn 1.000 thiếu niên nhi đồng tham gia trải nghiệm nặn tò he, in tranh dân gian, làm đèn ông sao, trang trí đèn lồng, trang trí mặt nạ giấy bồi, trang trí quạt giấy, làm bánh dẻo, cốm, bánh dày, chè kho... và trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian như kéo co, bịt mắt đập niêu.

Song hành cùng thời gian tổ chức Festival Chí Linh – Hải Dương là Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay như mọi năm sẽ mở đầu bằng Lễ cáo yết (xin mở cửa Đền) ngày 24-9 (10-8 âm lịch); kết thúc lễ hội bằng Lễ giỗ đức Thánh Trần (đóng cửa Đền) ngày 4-10 ( 20-8 âm lịch).

Năm nay, để tạo điểm nhấn cho chương trình, lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 được tổ chức vào buổi tối ngày 30-9 (16-8 âm lịch) thay vì vào buổi sáng như những năm trước đây.

Theo ban tổ chức, điều này sẽ giúp cho sân khấu, các tiết mục trình diễn tạo được hiệu ứng đẹp hơn, linh thiêng hơn, hấp dẫn du khách.

NGỌC SƠN